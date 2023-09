BEOGRAD - METROPOLA! LIGA ŠAMPIONA I EVROLIGA SU NA PRAVOJ ADRESI: Prvi Gradski zavod za sport je naš ponos i zalog za budućnost!

Prvi čovek sporta u glavnom gradu Nikola Penić najavljuje da je prestonica potpuna spremna za uzbudljivu sportsku jesen

Beograd je spreman i jedva čeka uzbudljivu sportsku jesen - glasila je poruka na početku razgovora s Nikolom Penićem, gradskim sekretarom za sport i omladinu.

Tema za razgovor bilo je napretek, s obzirom na sve ono što se dešavalo u prestonici. Krećemo od dočeka i neverovatnih emocija.

- Dan koji ćemo svi dugo pamtiti. Razumljiva je bila svaka emocija, posebno kod Novaka. Postao je ultimativni rekorder u gotovo svim teniskim kategorijama i došao je u svoj Beograd, pred svoje ljude, koji ga neizmerno vole... Rame uz rame je s najvećim sportistima svih vremena - Alijem, Džordanom... To su slične veličine. Za Srbiju, koja ima nepunih sedam miliona ljudi, to je nešto što nismo mogli da sanjamo - počeo je Penić razgovor za Kurir.

Novak je prvi u nizu zlatnih srpskih sportista. Uspešni smo u atletici, tekvondu, rvanju, džudou, basketu, odbojci, košarci, boksu, streljaštvu...

- Rezultati koje naši sportisti postižu potvrđuju mišljenje da smo sportska nacija. Ništa u sportu ne dolazi slučajno, već je produkt velikog rada sportista i drugih faktora. Ulaganje države u poslednjoj deceniji višestruko se povećalo, i to ima i uticaj na rezultate u olimpijskim i neolimpijskim sportovima. Sportska infrastruktura je sve bolja. Nacionalni stadion doprineće da Beograd ostane na mapi svetskog sporta. Bitno je, Beograd zaslužuje jedan takav objekat.

Čini se da je interesovanje za sport - nikad veće.

- Vrhunski rezultati privlače veliku pažnju, naravno da je interesovanje sve veće kad igraju u jakim evropskim takmičenjima. Vrlo je lepo što imamo dvoranu u koju staje preko 20.000 ljudi. O2 Arena, Bersi i Beogradska arena, to su objekti u koje može da stane više od 20.000 gledalaca. To će biti neverovatno posećeni sportski događaji i sve nas to raduje.

Lepa vest je da prestonica od ove nedelje ima i svoj Zavod za sport i medicinu sporta. Velika stvar za sve mlade sportiste u prestonici...

- Cilj je da se pruži stručna i savetodavna pomoć perspektivnim i vrhunskim sportistima, klubovima, gradskim savezima, ali i pruže bazični medicinski pregledi za decu iz sistema školskog sporta. U planu nam je da svi sportski centri na teritoriji Beograda čiji je osnivač Grad dobiju ambulante s lekarima sportske medicine, koje će angažovati ovaj zavod. Sva beogradska deca koja učestvuju u sistemu takmičenja, kao i deca koja su registrovana u svojim klubovima i bave se profesionalno sportom moći će da obave određene testove - pojasnio je Penić i dodao da će se novoosnovana ustanova nalaziti na adresi Sportskog centra na Novom Beogradu.

Najkvalitetniji pronađu put Penić napominje da je ključna stvar za budućnost sportskog sporta - školski i omladinski sport. Nažalost, tu dolazimo i do problema zvanog članarine. foto: Petar Aleksić - To traje duže od dve decenije. Vi sada ne možete negde da trenirate ako nemate da platite članarinu. Plašim se tog procesa. Mi se trudimo da besplatnim programima učinimo sport dostupnim deci bar tokom letnjeg i zimskog raspusta. Takođe, uveren sam da najkvalitetnija deca i najveći talenti ipak na kraju pronađu svoj put - kaže Nikola i dodaje: - Asocijacija za školski sport grada Beograda organizuje besplatna takmičenja na teritoriji grada! Tu su nam i sajmovi sporta, biće ih realizovano 17, u svakoj opštini, tu će svi klubovi imati svoj prostor...

