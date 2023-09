KO JE BIO NAJBOLJI FUDBALER 2000. GODINA? NIJE NI RONALDO, NI MESI: Bio je umetnik u kopačkama, na listi među 50 je i jedan Srbin

Među 50 najboljih fudbalera koji su igrali u dekadi 2000. je i jedan Srbin.

foto: Italy Photo Press / Zuma Press / Profimedia

Fudbalska publikacija "Four four two" izabrala je 50 fudbalera koji su ostavili trag u 2000. godinama. Bio je to period kada su loptu travnatim terenom terali velikani fudbala. Neki su danas u zasluženoj penziji, a neki su i dalje aktivni.

Zanimljivo, među 50 velikana fudbala 2000. godina je i jedan Srbin. Nemanja Vidić, kao kapiten Mančester junajteda, našao se na 36. mestu, a o njemu engleski magazin doslovce kaže:

foto: Starsport©

"Koliko centarhalfova možete da navedete koji zaista vole da se brane? Aleks Ferguson se jednom raspitivao, pre nego što je odgovorio da je Nemanja Vidić živeo za veštinu odbrane. Srpsko elitno pozicioniranje, čitanje igre i stil bez besmislica bili su savršena suprotnost kulturnijem igranju lopte Rija Ferdinanda, koji je osvojio poslednje tri titule Junajteda u deceniji. Vidić je i dalje jedini defanzivac koji je dva puta osvojio nagradu za najboljeg igrača u Premijer ligi."

Za najboljeg fudbalera 2000. godina proglašen je Brazilac Ronaldinjo, umetnik sa loptom kojem nije bilo ravnog. Mnogi će reći da Ronaldinjo nije igrao fudbal, već da se zabavljao sa loptom.

Na drugom i trećem mestu su Francuz Zinedin Zidan i Brazilac Kaka. Od aktivnih fudbalera Kristijano Ronaldo je peti, a Lionel Mesi deseti. I Portugalac i Argentinac su u to vreme bili na početku karijere, a s obzirom da i dve decenije posle igraju fudbal, treba im odati priznanje.

Kompletna lista:

1. Ronaldinjo

2. Zinedin Zidan

3. Kaka

4. Tjeri Anri

5. Kristijano Ronaldo

6. Ćavi

7. Ronaldo

8. Andres Inijesta

9. Zlatan Ibrahimović

10. Lionel Mesi

Kurir sport