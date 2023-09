"ZAJEDNO DA VRATIMO VOJVODINU TAMO GDE TREBA DA BUDE" Moćne reči trenera Novosađana pred meč sa IMT-om - zna šta će odlučiti meč!

Nakon promocije novih dresova za sezonu 2023/24, u Istorijskom arhivu Grada Novog Sada, trener Vojvodine Ranko Popović govorio je o predstojećoj utakmici protiv ekipe IMT-a.

Fudbaleri „stare dame“ u petak od 18.30 dočekuje IMT u 10. kolu Super lige Srbije, a Popović je najpre izrazio zadovoljstvo što su se okupljeni danas prisetili veličine FK Vojvodina.

– Prvo bih želeo da povučem jednu paralelu koja može da se prenese i na nas. Nekoliko puta smo rekli, a potvrdili i danas dok ste pričali pričali o istoriji Vojvodine, a to je kako su zajedno srpska i jevrejska zajednica u slozi izgradili stadion, kako su zajedno uradili mnoge stvari i to i ja danas želim, da sve što radimo, radimo svi mi zajedno. Zajedno je jedna reč koja bi trebalo da nas sve spaja i da mi zajedno vratimo Vojvodinu tamo gde treba da bude. Nažalost, što se tiče terena, prethodnih godina nije bila tamo gde pripada i mora da bude. Mi ovim dresovima treba da damo pravi sjaj, to će biti najlepši odgovor i najveće zadovoljstvo za sve one koji su svojim radom, znojem i krvlju stvarili istoriju ovog kluba. Drago mi je što smo danas bili svi zajedno tu da se podsetimo veličine FK Vojvodina jer bi to trebalo da nam bude put kojim treba da idemo – naglasio je Popović.

On smatra da je IMT izuzetno opasna ekipa, ali da od svojih igrača očekuje da pokažu svoje pravo lice.

– Što se tiče utakmice sa IMT-om, i ovaj put hoću da se manje bavimo protivnikom i da se mi pitamo. Naravno, treba da posvetimo pažnju i da pružimo poštovanje našem rivalu, jer su izuzetno mlada i poletna ekipa i nezgodna ukoliko im se dozvoli da imaju reč na terenu. Ako mi budemo na našem nivou, u šta verujemo po svemu onome što radimo poslednjih nedelja, onda sam siguran da će oni imati problema sa nama. Takođe, moram da istaknem da smo se mi na drugačiji način pripremali ove nedelje, jer nismo znali kada i gde ćemo igrati. Trebalo je danas da igramo protiv Voždovca, na kraju kao što se zna došlo je do pomeranja, ali to neće biti alibi, već jednostavno nismo stigli da radimo stvari koje smo hteli. Od utakmice očekujem kao i od svake da izađemo na teren i pokažemo da smo igrači Vojvodine, odnosom prema dresu i igrama na terenu – rekao je Ranko Popović.

On je najavio promene u sastavu u odnosu na prethodni meč sa Javorom.

– Ja bih voleo da ne bude, ali nažalost će biti promena. Trebalo bi do sutra bude sve u redu, ali ko god bude igrao zna šta treba radi i to treba da nam bude neki standard – zaključio je Ranko Popović.

