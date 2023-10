"ONI SU NAJKVALITETNIJI U NAŠOJ GRUPI" Matić se ne plaši Genka, veruje u svoje momke - "Moramo kvalitet da prenesemo na teren"

Sutra od 21 sat, fudbaleri Čukaričkog odigraće na stadionu "Dubočica" meč drugog kola grupne faze Lige konferencije protiv ekipe Genka.

Pred sutrašnji susret, novinarima se u Leskovcu obratio šef stručnog štaba Brđana, Igor Matić.

- Novi izazov za nas, nova utakmica protiv jednog jako dobrog protivnika. Mislim da je ovo najkvalitetnije ekipa u našoj grupi. Očekuje nas jedna lepa utakmica, protiv ekipe koja je kvalitetna u svim fazama. Milsim da posle prve utakmice, sad ne bi trebalo da bude treme. Ovo je neki novi izazov, novo iskustvo za nas, i uz dužno poštovanje prema protivniku mi sutra treba da verujemo u sebe, naš kvalitet i prenesemo na teren ono što smo radili do sada. Verujem da možemo da izvučemo pozitivan rezultat.

Kakvo je zdravstveno stanje u ekipi?

- Osim Stefana Kovača i Ze Marija, svi ostali iigrači su spremni za utakmicu - rekao je Matić i potom istakao da će njegov tim sutra pokušati da "napadne" rivala:

- To zavisi od protivnika, mi ćemo pokušati da budemo ofanzivni i da budemo ti koji se pitaju na terenu. Ipak, to ne zavisi samo od nas. Mnogo zavisi od toga kakav je protivnik i koliko je kvalitetan, a o Genku ne treba trošiti reči. Verujem da u nekim momentima možemo da se nametnemo. Očekujem jednu veoma lepu, dobru i interesantnu utakmicu sutra.

Veruje trener Čukaričkog da će njegovi miljenici sutra imati ogromnu podršku publike.

- Za to se živi i za to se igraju utakmice. Znam koliko to znači igračima, siguran sam da će nam publika sutra biti dodatni vetar u leđa. Ovom prilikom pozivam navijače da dođu u što većem broju i siguran sam da će imati šta da vide na terenu - dodao je Igor Matić.

Dobro su Brđani upoznati sa ekipom Genka.

- Trče dobro i napred i nazad. Jako su dobri i ofanzivno i defanzivno. Igraju na gol više, ali ne zapostavaljaju defanzivu. Ako pričamo o Evropi i ovom takmičenju, ekipa su na mnogo visokm niovu. Dosta mečeva njihovih sam gledao. Čekali smo rivala u kvalifikacijama za LE, Olimpijakos jeste prošao, ali je Genk bio kvalitetniji u oba meča. Ekipa su koja ima i vrline i mane, ali imaju više vrlina. Opet, mi ćemo te mane pokušati da iskoristimo.

Podsetimo, Čukarički je grupnu fazu ovog evropskog takmičenja otvorio porazom, pošto je u Budimpešti od ekipe sa Banovog brda bio bolji Ferencvaroš, koji je slavio rezultatom 3:1. Sa druge strane, Genk i Fiorentina su remizirali - 2:2.

