"TRLJAM OČI I MISLIM DA SANJAM DA JE 9:1" Lalatović bez dlake na jeziku o DEBAKLU Orlića - Naši igrači jedu GIROSE i BRZU HRANU

Mlada reprezentacija Srbije doživela je najubedljiviji poraz u istoriji, u Notingemu Engleska je razbila naše momke u paramparčad 9:1 i pokazala koliko smo daleko od vrhunskog fudbala u tom uzrastu.

"Gordi Albion" je demonstrirao atomski fudbal, sa direktnom igrom, mnogo kombinatorike, pravi premijerligaški stil. Kada se pogleda prvih pola sata ništa nije ukazivalo na ovako ubedljiv poraz, "orlići" su čak i poveli pogotkom Vladimira Lučića, ali su onda domaći prebacili u "petu brzinu" i spasa više nije bilo.

U cilju pronalaženja uzroka poraza na ostrvu, pozvali smo poznatog trenera Nenada Lalatovića da nam sa stručne strane objasni šta se zapravo desilo na "Bolejn Graundu". Trener koji je sa svakom ekipom iz Superlige imao rezultate kaže da nije gledao utakmicu, ali da nije mogao da veruje kada je ujutru video rezultat.

- Nisam gledao utakmicu, ali kada sam ujutru pogledao rezultat bio sam u šoku. Gledam u telefon i trljam oči da vidim da slučajno ne sanjam, zaista neverovatan rezultat - počinje priču popularni "Lala".

"Kult" reprezentacije je već dugo godina tema u našem fudbalu, igrači ne igraju sa istim žarom za klub i za reprezentaciju, to potvrđuju i reči trenera koji je najveći trag ostavio u Vojvodini.

- Ja ne mogu da prihvatim da je neko bolji od nas u 20 godina, ajde da je bolji sa 25, 26 jer igra u boljem klubu, više trenira, jednostavno je kvalitetniji. Ali da je sa 20 godina neko toliko bolji, meni to nije jasno. Mislim da ti momci moraju da shvate šta je reprezentacija, šta je grb i himna i taj osećaj kada obučes dres sa državnim grbom. Za mene nema ništa svetije i lepše, moraju da shvate da kada izađu na teren da moraju da se bore kao lavovi, da budu zveri, da trče, da krvare, da uklizavaju, jer ova bruka nije samo njihova bruka. Ne brukaju samo sebe, nego i svoju porodicu, ja to tako shvatam, a kada svi oni to budu razumeli i kada budu bili ratnici na terenu, sigurno se ovo neće dešavati - kaže bivši igrač i trener Crvene zvezde.

Ono što je jedan od gorućih problema u srpskom fudbalu je selekcija igrača, od reprezentacije, preko "večitih rivala" pa do ostalih klubova. Lalatović kaže da za Srbiju treba da igraju oni najbolji i oni koji to zaslužuju.

- Nisam puno pratio samu selekciju, ali oni što mogu da kažem jeste da za reprezentaciju moraju da igraju najbolji, tako je bilo kad sam ja bio selektor i tako je bilo gde god sam radio i biće. Kod nas se stalno traži neki alibi, oni su kvalitetni, oni su bolji. Ja ne mogu da prihvatim da je neko bolji u tom uzrastu i meni je to neshvatljivo- ističe do nedavno trener ukrajinske Zorje.

Da nije sve do trenera i selektora i da je nekad problem u igračima i ekipi potvrđuje i osvajač kupa sa Vojvodinom iz 2020 godine.

- Dule je jedan sjajan trener i čovek pre svega. Nije sve ni do njega, ne može on tu da izmisli toplu vodu, nekad je kriva i ekipa, jer nije ispoštovala dogovor iz svlačionice. Treba biti i bezobrazniji, drksiji i oštriji, jer kad si dobar sa igračima onda ti oni dušu uzmu- kaže trener koga odlikuje temperamentan način vođenja ekipe.

Kao selektor predvodio je mladu reprezentaciju na Evropskom prvenstvu 2017 godine u Poljskoj. Bez obzira ne nešto slabiji rezultat, prikazana je dobra igra protiv moćnih reprezentacija kakve su Portugal i Španija.

- Osvojili smo jedan bod iz meča sa Severnom Makedonijom i sigurno da rezultat nije bio kakvom smo se nadali. Međutim, ja moram da kažem da ja nisam ni hteo da budem selektor u tom trenutku. Prvenstvo je dolazilo u nezgodnom momentu, igrači su završili sezone i njih 5,6 je bilo na moru između kraja obaveza u svojim klubovima i početka priprema za Euro. Mene su iz Saveza zvali da pomognem, ja sam uvek tu da pomognem svojoj zemlji, jer je volim, za mene nema ništa svetije. Ali ja je nisam vodio na način kako sam hteo, ja bi odmah promenio tih 5,6 igrača, ali nisam mogao. Držao sam to koliko sam mogao, vodio sam tri utakmice, našao sam se u "nebranom grožđu" i ispalo je kako je ispalo - kaže u to vreme aktuelni trener Čukaričkog.

I pored svih okolnosti koje nisu išle na ruku tadašnjem selektoru, prikazana je sasvim solidna igra, protiv Portugala i Španije smo odigrali dve egal utakmice, a malo je falilo da utakmice odu i na našu stranu. "Orliću" su pod Lalatovićevim vođstvom igrali izjednačene mečeve sa jačim ekipama od selekcije Engleske koja je razbila naše momke u Notingemu. Lalatović kaže da je to zbog energije i želje koju je donekle preneo na igrače.

- Trener treba da pokrene, da utiče, da prenese energiju. Ja sam u svakom timu u kome sam radio pokušavao da prenesem moju energiju. Da igrači budu zveri, da izginu na terenu, da ispi*aju krv i možda je to zbog toga. Ponavljam, ja sam kao selektor vodio samo tri utakmice, nije to bilo onako kako sam ja hteo i kako bih vodio da sam imao više vremena. Zamenio bih tih 5,6 igrača, ali držao sam koliko sam mogao. Ne kažem da ponovo ne bih bio selektor, jer je to za mene velika čast, najveća čast je kada igraš za reprezentaciju i to igrači moraju da shvate - poentira bivši trener između ostalog Voždovca, Borca i kragujevačkog Radničkog.

Poslednjih godina smo svedoci da naši mladi igrači ne prave transfere i neke od klubova "petice", a i kad naprave bivaju prosleđeni na pozajmice sa kojih se nikada ne vrate u matični klub. Kada se pogleda sastav Engleske, vide se igrači koji već sa 20 godina imaju značajne uloge u timovima poput Čelsija, Liverpula i Mančester Sitija. "Lala" ističe da postoji problem u sistemu rada.

- Naravno da postoji problem u sistemu, sa našim igračima se slabo radi. Ishrana je slaba, katastrofalna. Kod nas fudbaleri jedu girose i brzu hranu. Nije dovoljno raditi sa igračima sat i po vremena na treningu, treba im se posvetiti. Individualni rad je jako bitan, prvo sa špicevima raditi na završnici, na šutu, pa sa veznim igračima pas, odbarana naravno treba da radi za sebe i tek na kraju ih treba sklapati u jednu celinu. Ali bez individualnog rada nema ništa - zaključuje čovek čije mišljenje i stavove uvek zanima veliki broj ljudi.

