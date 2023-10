DEBAKL ORLIĆA SADA JOŠ VIŠE BOLI! Englezi nam sinoć dali devet komada, a onda je njihov selektor dolio SO NA RANU!

Mlada reprezentacija Srbije do 21 godine ubedljivo je poražena od Engleske rezultatom 9:1 u utakmici 2. kola kvalifikacija za Evropsko prvenstvo 2025 godine.

Dva gola postigli su Eliot (45+7, 90+1), Bidak (38, 63) i Madueke (53, 59), a u listu strelaca upisali su se i Delap (42), Subotić (autogol 87) i Rou (89).

Nakon meča, utiske je sumirao selektor Engleske, Li Karsli:

- Osnove večerašnje utakmice su bile zasnovane na nadigravanju protivnika. Važno je da, ako želite da imate dugu karijeru i da igrate za Englesku, morate da budete tehnički i fizički bolji od svog protivnika. To smo i radili na celom terenu. Kada je rezultat počeo da se razvija kako se razvija, nismo stali.

Srbija je povela golom Lučića u 27 minutu, ali to je bilo sve od Orlića.

- Ne možete sebi priuštiti da protraćite previše šansi, a oni su u drugom poluvremenu bili 'krvoločni'. Bilo je to dobro videti jer to pomaže njihovom samopouzdanju. Ponekad kada vidite rezultat, da niste bili na utakmici, pomislili biste da je to šetnja parkom, ali nije bilo tako, posebno kada smo primili gol. Razgovarali smo o tome pre nekoliko dana, kako će ovaj tim reagovati na neuspeh? Ovo svedoči o igračima da su odgovorili na pravi način.

Posle dva odigrana meča, Srbija je četvrta na tabeli Grupe F sa tri boda, koliko imaju i Luksemburg i Severna Irska.

