SELEKTOR CRNE GORE HRABRI SVOJE IGRAČE: Srbija je dva puta izgubila protiv Mađarske, mi nismo

Miodrag Radulović selektor Crne Gore obratio se medijima pred meč osmog kola kvalifikacione grupe G za Evropsko prvenstvo protiv Srbije.

"Utakmica je prava prilika da se Crna Gora predstavi u pravom izdanju, ono što nas krasi u ovim kvalifikacijama. Da smo na dobrom putu pokazuje i ova činjenica da smo na korak do velikog takmičenja. Nećemo momke pritiskati previše, ono što zahtevam je da daju maksimum. U Podgorici smo 80 minuta kontrolisali meč, siguran sam da sutra možemo celu utakmicu. Ako to ponovimo možemo da se nadamo dobrom rezultatu. Prvi cilj je da pružimo maksimum i da dostojno reprezentujemo naš fudbal. Ako to uradimo, radovaćemo se", rekao je Radulović i dodao:

"Posle izvlačenja grupa sam rekao da je Srbija najjača u grupi. Nisam promenio mišljenje. Srbija je odigrala jednu od najboljih mečeva u Budimpešti, a nije pobedila. To je fudbal. Nismo ni mi zaslužili da izgubimo od Srbije u Podgorici, pa jesmo. Sve su to detalji. Srbija najkvalitetnija, najbolja ekipa. Ipak, imamo za pravo da se nadamo. Mi nismo izgubili od Mađarske, Srbija jeste dva puta, to nam daje dodatno samopouzdanje", dodao je Radulović.

Srbija je trenutno druga u grupi sa 10 bodova, dok je Crna Gora treća sa osam i utakmicom manje.

"Dobra stvar je što nama igraju dva rezultata. I pobeda i remi. Ali imamo svoj cilj. Ono što smo želeli, imamo. Do kraja smo u igri, ali je i Srbija. Doneće to veliku draž i neizvesnost. Spremamo se da damo sve od sebe, da kada napustimo stadion bude to uzdignutog čela", ističe šef struke Crne Gore.

Na ovom meču selektor Srbije Dragan Stojković neće moći da računa na Dušana Vlahovića dvostrukog strelca u Podgorici.

"Biće nam lakše. Nas je Vlahović pobedio na individualni kvalitet kad je ušao. Ali Srbija ima grupu sjajnih igrača, mogu da imam reči hvale prema njima", zaključio je Radulović.

