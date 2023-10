PIKSI MORA DA OSTANE SELEKTOR: Darko Kovačević objasnio zašto je za FSS i Dragana Stojkovića najbolje da zajedno odu na EURO

Dragan Stojković Piksi mora da ostane selektor fudbalske reprezentacije Srbije, mišljenje je Darka Kovačevića, bivšeg reprezentativca i sportskog direktora FSS.

foto: Starsport©

Fudbaleri Srbije pobedili su Crnu Goru u Beogradu rezultatom 3:1 i tako praktično vizirali put za Evropsko prvenstvo u Nemačkoj. Valja podsetiti da Srbija nije bila učesnik EURO od 2000. godine i da nije vezala dva velika takmičenja još od vremena bivše SFRJ.

Kako ste videli utakmicu Srbije i Crne Gore?

- Videlo se da smo se istrošili protiv Mađara. Teško je igrati svaka tri dana ovako važne utakmice. Veliki ulog je bio u pitanju. Na psihološkom planu kod momaka se videlo da im je teško, jer je postojao strah od kiksa. Na kraju, kapa dole selektoru i igračima, odradili su veliki posao. Da se razumemo, igra nije bila sjajna, ali je najvažnije bilo uzeti tri boda. Srbija je sada 99 odsto na EP. Treba čestitati Piksiju i fudbalerima - počeo je za Kurir razgovor Darko Kovačević.

foto: Nemanja Nikolić

Hoće li Srbija plasman na EP overiti 19. novembra protiv Bugara?

- Ne sumnjam! Bez dileme, reprezentacija će ići na pobedu. Kvalitetniji smo mnogo od Bugara. Poznavajući Piksija, znam da on nijednog trenutka neće kalkulisati. Koliko čujem, utakmica bi trebalo da se igra u Leskovcu. Drago mi je zbog toga, verujem da će stadion biti krcat. To je pravi potez, da narod i van Beograda vidi svoje junake i pozdravi ih.

Bili ste učesnik poslednjeg EP na kojem je igrala naša zemlja 2000. godine. Zađto nas nije bilo toliko dugo?

- Previše je... Nije nas bilo više od dve decenije. Uvek sam se pitao zašto... Nemam prave reči za tako nešto. Meni je i sada nemoguće i neshvatljivo da EP nismo igrali, eto biće uskoro 24 godine. Neobjašnjivo! Zbog čega? Koji je razlog? Zato je ovo je veliki uspeh! Ali, ovakva pauza više ne sme da nam se ponovi. Mi Srbi imamo kvalitet, moramo da idemo na velika takmičenja, nama je tamo mesto. Imamo talente, kvalitetne igrače koji igraju u jakim klubovima...

foto: Starsport©

Šta mislite o tome što će Srbija da veže dva velika takmičenja?

- Moja generacija je vezala Mundijal 1998. i EURO 2000. Prelep osećaj, san svakog igrača. Mnogo se radujem zbog ovih momaka. Mi smo tada imali strašnu generaciju, šteta je što nismo nešto uradili sa Piksijem, Dejom, Jokanom, Jugo, Mijatom... Nadam se da će ovi momci sada iznenaditi na EP. Daj Bože da urade nešto. Po meni, EP je možda i kvalitetnije od Mundijala.

Šta mislite o radu selektora?

- To je posao za Savez, da oni procene. Moje mišljenje je... Otkada je postao selektor prodrmao je ekipu, pokazao autoritet prema igračima, što je potrebno za uspeh. Sećam se i kada je bio igrač, uvek je bio lider i vođa... Uvek. Reprezentacija je odlično odigrala kvalifikacije za Katar, stvarno smo bili moćni. Onda je došlo do pada na Mundijalu, a sada i do nešto lošije igre. I odmah drvlje i kamenje. Ne može tako. Piksi nas je odveo na SP i EP, to je bitno za narod, za državu.

foto: Nemanja Nikolić

Hoće li Dragan Stojković ostati selektor? Zabrinuo je javnost priznanjem da mu ugovor ističe 31. decembra i da će možda Srbiju neki drugi selektor voditi na EP.

- Piksi je veliko ime! Bila bi velika šteta da Savez ne ode sa Piksijem na EP. Igrači su navikli na njega, stvorena je dobra atmosfera. Naučili su i Piksi i igrači na greškama sa Mundijala. Bila bi velika greška za Savez, ali i za Piksija, da on ne ostane selektor i da nas ne odvede u Nemačku! To bi bila ogromna šteta! Ne bi bilo dobro za reprezentaciju, da se igrači navikavaju na novog trenera pred veliko takmičenje. Pitanje je i ko bi prihvatio taj posao. Mislim da se to neće desiti. Ubeđen sam u to.

Pomenuli ste igru Srbije. Može li to bolje i brže?

- Možemo i moramo! Pokazali smo to u kvalifikacijama za Katar. U fudbalu mora da se desi pad. To je neminovno. Teško je držati kontinuitet. Činjenica je da momci daju sve od sebe, da selektor zna i vidi gde su greške, ali je potrošnja ogromna. Bilo je pada, to se vidi. Treba imati razumevanja. Dušan Tadić je lider ekipe, ali ima godina. Sergej je tu, kao i neki igrači. Selektor je sigurno želeo da obojicu osveži, kako bi ih imao maksimalno spremne protiv Crne Gore i Mađarske. Verujem da će se sve popraviti pred odlazak na EP.

foto: Starsport/Srđan Stevanović

Treba li Lazar Samardžić da ima veću minutažu?

- Mislim da, da! On mora da igra! Do selektora je, on sastavlja ekipu. On ima svoju ideju i ona donosi rezultate. Lazar pokazuje u Seriji A golovima, asistencijama i igrom da je naslednik Tadića, ako ne i bolji od njega. Fenomenalan je fudbaler, kompletan igrač, što dokazuje iz nedelje u nedelju. Mislim da se radi o ekstra talentu, koji može da bude od velike pomoći Srbiji. Biće on ključni igrač kod Piksija, ne sumnjam, jer ga je on i doveo u reprezentaciji, praktično ga je uzeo Nemcima - jasan je Darko Kovačević u razgovoru za Kurir.

Kurir sport/Aleksandar Radonić

