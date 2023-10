SAŠA OBRADOVIĆ OTVORIO DUŠU! Progovorio o čuvenom POLJUPCU, komplikovanom odnosu sa BUNTOVNIKOM Džejmsom i KLUPI SRBIJE!

Pred gostovanje gostovanje Crvenoj zvezdi (20.00) trener Monaka, srpski košarkaški stručnjak Saša Obradović, govorio je o brojnim aktuelnim košarkaškim temama.

U zanimljivom razgovoru za "Sport klub" Saša je, između ostalog, prokomentarisao čuveno ljubljenje Zvezdinog grba u Pioniru prošle sezone, govorio o saradnji sa nezgodnim Majkom Džejmsom i nestvarnom uspehu Srbije na ovogodišnjem Mundobasketu.

Na poslednjem gostovanju Crvenoj zvezdi Obradović je u krcatom Pioniru kleknuo na parket i poljubio grb voljenog kluba.

"Nije mi lako da pogledam to ponovo, odmah mi bude nelagodno, ali nelagodno u dobrom smislu. Dobio sam poštovanje od svojih ljudi, svojih navijača. Opet kažem, ja sam ponikao i odrastao uz te boje. Posle svega što mi se izdešavalo, to u meni budi zadovoljstvo što nisam odbačen, nego naprotiv – prihvaćen od svojih ljudi, svoje familije i svojih navijača", rekao je Obradović koji imao jednu neuspešnu trenersku epizodu na klupi crveno-belih 2020. godine.

foto: Joly Victor/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Nezaobilazna tema bio je i košarkaški buntovnik Majk Džejms.

"Treba da postoji određena vrsta razumevanja. Uvek postoji i linija preko koje se ne ide. U nekim momentima to je izgledalo teško za prihvatiti – meni da prihvatim neke njegove stvari, ali i obrnuto. Najvažnije u svemu tome jeste da se kroz pobede – koji su ključ atmosfere – gradi odnos. Verovatno bi bilo teže da smo gubili“, kaže Obradović i dodaje:

"Našli smo način da komunciramo, verovatno kao niko pre mene – treća godina smo zajedno, mislim da je to svetski rekord. Postoji i druga strana Majka za koju mnogi ljudi ne znaju. On stvarno nije loš dečko. Možda ponekad ima neke ’prekide’, ispadne iz koncentracije, ali u neformalnim razgovorima sve to razume. Bez obzira na to kako njega ljudi pokušavaju da predstave, ja i danas imam dobar odnos s njim".

foto: Starsport/Srđan Stevanović

Obradović ne krije da mu je san da jednog dana sedne na klupu našeg nacionalnog tima.

"Mislim da je to svakome cilj. Pitanje je momenta… Srbija ima izvanrednog selektora koji je dokazan na svim nivoima, i dan-danas. Moja želja može da bude negde u budućnosti, ali treba negovati ono što je dobro i što daje rezultate", zaključio je Saša.

Kurir sport/Sport klub

