TANKO! Partizanu trebaju CENTAR I PLEJ za veći uspeh u Evroligi! Kako će crno-beli REAGOVATI?

Barselona je u Štark areni pokazala ono što znaju svi koji podrobnije prate košarku, a to je da Partizan neće moći da igra značajniju ulogu u Evroligi ukoliko se dodatno ne pojača, primarno centrom, a bilo bi dobro da dođe i klasični plejmejker.

To je, uostalom, naglasio i legendarni trener crno-belih Duško Vujošević pre nekoliko dana. Možda je trijumf nad Asvelom u Vilerbanu malo zamutio sliku, ali ju je razbistrila Barsa, a vrlo je moguće da će i Olimpijakos u četvrtak uveče. Poraz od španskog velikana nije strašan, uostalom, crno-beli su već navikli na to, ali pogled na statistiku jasno kaže - Barselona je imala devet skokova više i čak 13 asistencija više. To baš bode oči, a na kraju je tim Željka Obradovića zaostao za devet poena.

foto: Starsport

Dakle, nije trebalo mnogo pa da konačno padne i strašna Barsa, možda jedan igrač koji bi bolje kontrolisao reket, odnosno skok. Očigledno da, osim mladog Balše Koprivice, Partizan nema košarkaša koji bi energijom donekle mogao da nadomesti učinak Matijasa Lesora iz prošle sezone. Frenk Kaminski je dobar i školovan košarkaš, ali je sušta Matijasova suprotnost i od njega ne treba ni očekivati da mnogo pomogne u tom segmentu. Odličan je za "pik end pop", to jest da nakon otvaranja pogodi trojku, ima dobar pregled igre i povratni pas, ako ga udvoje pod košem.

Međutim, u odbrani suviše spor u iskakanjima, pa je u reketu konstantna promaja, koju pokušavaju da zakrpe ostali igrači Partizana. To opet dovodi do toga da sa dva pasa neko od protivničkih igrača ostane sam, Barselona je sjajno koristila ovaj nedostatak u defanzivi domaćina, pa je Partizan surovo kažnjen za svaki propust.

Klimavo je i u organizaciji igre, Aleksa Avramović se trudi, ima veliki potrošnju na oba kraja terena, Pi Džej Doužer se još prilagođava i on može da popuni odlazak Dantea Egzuma, dok je forma Ognjena Jaramaza van evroligaškog nivoa. I onda Partizan mora da igra protiv ekipe koja ima Laprovitolu, Jokabaitisa i Satoranskog. Jako teško.

foto: Starsport

Trener Partizana Željko Obradović je rekao da klub juri pojačanje, ali da trenutno na tržištu nema igrača koji bi "pomogao". To u prevodu znači da crno-beli čekaju poslednji filter u NBA ligi.

Kurir sport / Predrag Gajić