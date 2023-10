OBRADOVIĆ PRED OLIMPIJAKOS KOMENTARISAO IZOSTANAK PONITKE: To je jedina istina u vezi s njim i ostalim igračima!

Trener košarkaša Partizana Željko Obradović rekao je danas da njegovu ekipu čeka teška i zahtevna utakmica protiv Olimpijakosa u Evroligi i da očekuje reakciju svojih igrača posle poraza od Barselone.

"Olimpijakos je tim koji je napravljen da se bori fajnal-for. Prošle sezone su igrali veliko finale, malo im je falilo da postanu prvaci Evrope, igrali su izvanrednu košarku. Ove sezone su imali probleme sa povredama i u tom ritmu se sada nalaze. U njihvoj dvorani će biti vrlo teško, imaju iskustvo, doveli su igrače koji su popunili prazninu posle odlaska nosioca igre. Nas u svakom smislu čeka zahtevna utakmica", rekao je Obradović, preneo je Mocartsport.

Košarkaši Partizana igraju u četvrtak od 20.15 u Atini protiv Olimpijakosa, utakmicu četvrtog kola Evrolige. Crno-beli su sinoć u Beogradskoj areni izgubili od Barselone sa 83:92.

"Ako želiš dobro da igraš u Evroligi moraš na visokom nivou koncentracije da budeš svih 40 minuta. Ne smeju da se događaju sitne stvari, propusti, da se uzimaju šutevi u ranoj fazi napada, da se ne zagradi koš", naveo je Obradović.

On je rekao da očekuje reakciju tima posle poraza od Barselone, pošto zbog teškog rasporeda utakmica "nemamo vremena ni da patimo ni da se radujemo".

"Kada budemo došli napravićemo video, analiziraćemo Olimpijakos, posle toga trening, da probamo da postavimo utakmicu. Igrači su veoma svesni svega kako smo odigrali sinoć i naravno da očekujem reakciju", dodao je trener crno-belih.

Obradović je rekao da je iznenađen komentarima i pisanjem pojedinih medija u vezi sa povredama igrača.

"Mislim da sam veoma precizan kada govorim i strašno sam iznenađen kada vidim pojedine natpise. Ja sam objasnio da je Ponjitka juče došao na trening i imao je povredu ramena, zbog koje je odustvovao dve utakmice, on nije mogao da pomeri ruku. Fizioterapeuti su reagovali, procenjeno je da ne može da igra utakmicu i snimanje je zakazano za danas u pola 12. To je jedina istina u vezi njega i ostalih igrača", rekao je on.

"Rekao sam i da je Smailagić dan pre utakmice sa Barselonom iskrenuo zglob, zabolelo ga je strašno i posle 10 minuta napustio je trening. Fizioterapeuti i doktori uradili su sve da ga osposobe, a njegova ogromna želja bila je da pomogne timu. Kako neko pravi interpretaciju, zbog čega pravi, ja u to ne mogu da ulazim, to nije do mene. Ne verujem da sam ikada nešto probao da sakrijem i da nisam rekao baš onako kako jeste", dodao je Obradović.

Kurir sport/Beta