KADA JE GOD TEŠKO, TU JE MITROVIĆ: Tanka je granica između TRAGIČARA i HEROJA! Činjenica je jedna - bez njega se NE MOŽE

Fudbalska reprezentacija Srbije došla je na korak od plasmana na Evropsko prvenstvo. Nešto više od dve decenije smo čekali ovaj trenutak, iako posao još uvek nije u potpunosti gotov, euforija se uveliko oseća u vazduhu...

Krupni korak ka ostvarivanju ovog cilja, izabranici Dragana Stojkovića su načinili u utorak, kada su na najvećem stadionu u Srbiji pobedili Crnu Goru rezultatom 3:1, a čovek koji je obeležio ovu utakmicu jeste Aleksandar Mitrović.

Rekorder po broju golova u reprezentativnom dresu je po ko zna koji put uzeo stvari u svoje ruke, i očas posla rešio stvar.

- Kad daš gol, to su dečački snovi, sve se usporava, adrenalin radi, to ne može da se opiše, to su momenti o kojima maštate. Dao sam gol, pomogao reprezentaciji da priđe plasmanu na Evropsko prvenstvo. Treba biti oprezan i odraditi posao do kraja, svi danas igraju fudbal. Proslavićemo malo, pa se vraćamo u klubove. Veliki korak ka EURU napravljen je sada - kazao je Mitrović nakon bitne pobede.

Mitrović je na utakmici protiv Crne Gore stigao do kote od 57 pogodaka u dresu reprezentacije na 85 odigranih utakmica, i potvrdio ono što već mnogi znaju, to da je jedan od najboljih golgetera koja je ova reprezentacija imala, i da se bez njega jednostavno ne može!

Nebrojano puta je ovaj čovek odlučivao pobednika, isto toliko puta je doneo radost našem narodu, a zauvek će se pamtiti taj 14. novembar 2021. godine.

To veče su fudbaleri Srbije pobedili Portugal sa 2:1 usred Lisabona i plasirali se na Svetsko prvenstvo, a odlučujući pogodak u poslednjim sekundama susreta postigao je 29-godišnji napadač.

Ipak, tokom karijere Mitrović se susretao i sa ne toliko prijatnim situacijama, nije mu uvek bilo bajno i sjajno, pogotovo kada se našao "na meti" kritika svog naroda. Istog onog naroda koji se mnogo puta radovao na konto golova ovog čoveka.

Takva, neprijatna epizoda odigrala se nakon čuvene utakmice sa Škotskom, od koje je zavisio plasman na EURO 2020. U finalu baraža protiv pomenute selekcije u Ljutice Bogdana, Mitrović je preuzeo odgovonost a Maršal mu je odbranio udarac sa bele tačke, i tako ugušio snove koji su trajali 20 godina.

I baš zbog tog promašaja je mogao da stavi tačku na reprezentativnu karijeru, o čemu je napadač Al Hilala govorio jednom prilikom.

- Bio je to jedan od najtežih trenutaka u mojoj karijeri. Nikad nisam rekao ranije, ali sam razmišljao možda i o povlačenju iz reprezentacije. Kreneš da preisputuješ sebe da li je važno da opet igraš fudbal. Svašta mi se motalo po glavi sedam, osam dana. Prva četiri nisam bukvalno ustao iz kreveta - rekao je Mitrović tokom razgovora sa novinarom Aleksandrom Stojanovićem.

