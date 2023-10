UŽIVO! SRBIJA - CRNA GORA, MEČ ODLUKE NA MARAKANI: Orlovi 24 godine čekaju na Evropsko prvenstvo!

SRBIJA - CRNA GORA

- Nažalost ne očekuje se pun stadion na Marakani

Fudbaleri Srbije dočekuju Crnu Goru u utakmici 8. kola grupe G kvalifikacija za Evropsko prvenstvo u Nemačkoj.

Prema svemu sudeći ovo će biti ključni meč za drugog putnika iz grupe G za EP u Nemačkoj narednog leta.

Mađarska je sa 13 bodova iz pet mečeva jednom nogom na Evropskom prvenstvu.

Srbija trenutno 10 bodova ima dva više od Crne Gore ali i meč više od rivala i samo pobeda joj otvara vrata Evropskog prvenstva.

U slučaju pobede Srbija će imati pet bodova više od Crne Gore i zicer protiv Bugarske za plasman na EP.

U slučaju remija stvari se komplikuju.

Srbija bi zadržala dva boda više od Crne Gore ali imala bi meč manje do kraja.

Crnogorcima u novembru predstoji meč sa Litvanijom u Podgorici i gostovanje nezainteresovanim Mađarima u poslednjem kolu.

Srbija dočekuju Bugarsku u novembarskom terminu u poslednjem kolu kvalifikacija za EP.

O porazu ne želimo ni da razmišljamo....

Svega toga je svestan i selektor Srbije Dragan Stojković Piksi.

- Strah kao strah mora da postoji iz jednog razloga, time pokazujete poštovanje prema takmičenju u kom učestvujete. Potrošnja protiv Mađara u Budimopešti jeste bila, a mi smo uživali u igri koju smo pokazali i to je stastavni deo tima da mora na svim nivoima da bude angažovan. Mi smi igrali onako kako smo želeli, kako smo se dogovorili. Bila je potrošnja, to je normalna, ne moguće je igrati i šetati.

Upitan je Piksi da li oseća podršku nacije pred sutrašnji susret...

- Osećam podršku, normalno je da narod bude uz vas. Ne znam kako ide prodaja karata, ali kolko god ljudi da dođe, mi znamo kakve su naše obaveze. Želimo da se plasiramo na Evropsko prvenstvo, želimo da pobedimo sutra i pružimo maksimum.

Fudbaleri Srbije zakomplikovali su plasman na Evropsko prvenstvo nakon poraza od Mađarske, ali su stvari i dalje apsolutno jasne.

- Što se tiče reakcije igrača, kao i moja, bio sam jako tužan zbog rezultata. Ali sam isto tako izuzetno ponosan, i to sam rekao u svlačionici, na sve što su uradili. To je fudbal koji vole da vide. Mislim da niko u Srbiji neće da zameri na stilu fudbala koji smo pokazali. Imali smo stav i takvu Srbiju želim da gledam, vidim i treniram. Osećanja su pomešana. Zadovoljan si i srećan kao trener, jedino da im još ugradim krila da lete. Ali to je nemoguće. S druge strane si razočaran jer nisi dobio ono što si zaslužio. Ne tražimo mi ništa preko onog što smo zaslužili. Oni su pokazali sve što sam tražio. Taj nivo verovanja i borbenosti. Moje srce je potpuno puno s te strane.

Sa druge starne i selektor Crne Gore Miodrag Radulović optimista je pred ovaj meč.

"Utakmica je prava prilika da se Crna Gora predstavi u pravom izdanju, ono što nas krasi u ovim kvalifikacijama. Da smo na dobrom putu pokazuje i ova činjenica da smo na korak do velikog takmičenja. Nećemo momke pritiskati previše, ono što zahtevam je da daju maksimum. U Podgorici smo 80 minuta kontrolisali meč, siguran sam da sutra možemo celu utakmicu. Ako to ponovimo možemo da se nadamo dobrom rezultatu. Prvi cilj je da pružimo maksimum i da dostojno reprezentujemo naš fudbal. Ako to uradimo, radovaćemo se", rekao je Radulović i dodao:

"Posle izvlačenja grupa sam rekao da je Srbija najjača u grupi. Nisam promenio mišljenje. Srbija je odigrala jednu od najboljih mečeva u Budimpešti, a nije pobedila. To je fudbal. Nismo ni mi zaslužili da izgubimo od Srbije u Podgorici, pa jesmo. Sve su to detalji. Srbija najkvalitetnija, najbolja ekipa. Ipak, imamo za pravo da se nadamo. Mi nismo izgubili od Mađarske, Srbija jeste dva puta, to nam daje dodatno samopouzdanje", dodao je Radulović.

Utakmica se igra na stadionu " Rajko Mitić" sa početkom u 20. 45 časova.

