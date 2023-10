ZVEZDA ULAZI U TEŽAK CIKLUS! Stamenić: Spremni smo za naporan raspored

Fudbaler Crvene zvezde Marko Stamenić rekao je da ekipu čeka naporan raspored jer će igrati na tri dana, ali da će u svakoj utakmici ići na pobedu, počevši od predstojećeg duela protiv Javora u Super ligi Srbije.

"Nastavljamo takmičenje u prvenstvu, a zatim ćemo igrati na svaka tri dana, uz mečeve Lige šampiona. Neće biti ni malo lako, međutim bićemo maksimalno oprezni i sa jednim ciljem ćemo ulaziti u svaki meč, a to je pobeda. Već sutra igramo protiv Javora, biće to prava prilika da prikažemo dobru igru, kao što su to učinila Zvezdina deca u Kupu Srbije, a zatim da u dobrom raspoloženju krenemo put Lajpciga", rekao je Stamenić za klupski sajt.

Fudbaleri Zvezde igraju u subotu na svom terenu protiv Javora, utakmicu 12. kola Super lige Srbije. Posle toga, u sredu, crveno-beli će u Nemačkoj igrati protiv Lajpciga, utakmicu trećeg kola Lige šampiona.

Takmičenje u prvenstvu se nastavlja posle dvonedeljne pauze zbog obaveza reprezentacija u kvalifikacijama za Evropsko prvenstvo 2024. godine u Nemačkoj.

"Pridružio sam se ekipi nakon reprezentativnih obaveza i spreman sam za naporan period koji nas očekuje. Momci koji nisu bili deo naciolnih selekcija su vredno radili tokom pauze, svakodnevno smo razgovarali i bili u kontaktu, a u to sam se uverio i po povratku na 'Marakanu' ", naveo je Stamenić.

Stamenić je rekao da se raduje svakoj utakmici, posebno na domaćem terenu, pošto ekipa ima veliku podršku navijača.

"Potvrda za to je i činjenica da su nakon Jang Bojsa, kada je stadion bio pun, došli i u Kragujevac kako bi nas podržali. Želimo da im zahvalimo za posvećenost dobrim igrama i novim pobedama. Očekujemo ih u velikom broju već protiv Javora. Takođe, klub je organizovao sjajnu akciju i omogućio besplatan ulaz deci, nadam se da će mališani iskoristiti tu pogodnost i da ćemo ih videti na tribinama", dodao je Stamenić.

Zvezda je druga na tabeli sa 21 bodom, četiri manje od prvoplasiranog Partizana, dok Javor zauzima osmo mesto sa 14 bodova.

Kurir sport