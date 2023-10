KO ĆE BITI NOVA IMENA U REPREZENTACIJI SRBIJE U NOVEMBRU: Šta to spremaju Piksi i Dika? Orlovi dobijaju uskoro SVEŽU KRV!

Fudbalska reprezentacija Srbije mogla bi da bude jača za jedno, a možda i dva ili tri imena u novembarskom ciklucu kvalifikacija za Evropsko prvenstvo.

Direktor A reprezntacije Stevan Dika Stojanović otkrio je Kuriru da bi selektor Dragan Stojković Piksi mogao da osveži nacionalni tim.

- Gledajte, ovo su momci koji su blizu da izbore plasman na EP. Imamo fond od 30 do 35 igrača koji su tu sve vreme. Trudimo se da u momentu zovemo igrače koji su u formi, koji su zdravi. Ako se neko pojavi, sigurno je da }e dobiti poziv - govori za Kurir Stevan Stojanović i nastavlja:

- Sad smo probali Petra Ratkova, pre njega Lazara Samardžića. Uverili su nas da imaju potencijal i da su budućnost srpskog fudbal. Nije mala stvar dobiti takva dva mlada igrača tokom kvalifikacija, gde se juri rezultat. Veliki je to uspeh. Tako će opet neko da se pojavi... Verujem da će biti još novih i mladih igrača. Možda već u novembru.

Nismo odoleli, pa smo pitali Stojanovića šta to on najavljuje. Jesu li to neki momci srpskog porekla rođeni van granica Srbije u igri da obuku crveni dres.

- Najviše volim da uradim posao, pa da pričam o njemu. Činjenica je da imamo nekoliko momaka na skeneru, da pričamo sa njima. Verujem da ćemo vrlo brzo nešto konkretno uraditi. Mi vodimo brigu o budućnosti srpskog fudbala, radimo u interesu Srbije. Da li ćemo biti ovde i dalje, ili će doći neko drugi, nije važno... Bitna je Srbija i ono što joj ostavimo - jasna je poruka Stevana Stojanovića.

