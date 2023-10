KAO DA NISU ISTI TIM: Menigu i Duljaju preti kazna ZBOG TUČE! I dok se nižu pobede u klubu je HAOS, Vazura se oglasio zbog trenera

Burno veče su u petak imali fudbaleri i stručni štab Partizana.

Pobeda nad Spartakom u Subotici rezultatom 3:0, bila je deveta uzastopna u Super ligi Srbije, ali ostala je u senci šokantnih dešavanja pored terena.

Trener Igor Duljaj i fudbaler Kvinsi Menig ušli su u fizički okršaj u završnici utakmice. Takva dešavanja osudili su mnogi, a među njima i čuveni fudbaler crno-belih, Ivan Golac.

Neposredno nakon skandaloznog incidenta postavlja se pitanje: Na koji način Duljaj i Menig mogu da budu kažnjeni?

Ukoliko klub to bude želeo i odluči da je potrebno, može da pokrene disciplinski postupak protiv trenera i fudbalera. U tom slučaju najverovatnije bi došlo do novčane kazne za njih dvojicu.

- Sve je u najboljem redu, što mi je veoma drago. Razgovarao sam sa trenerom Duljajem iskreno o svemu što se dogodilo u završnici meča u Subotici, izgladili smo to na najbolji mogući način. Izvinio sam se i treneru koji je bio fudbaler i ima razumevanja, ali i saigračima, jer je taj događaj donekle bacio senku na veliku pobedu tima protiv Saprtaka, a izvinjavam se i svim navijačima Partizana. Kako god izgledalo ili zvučalo, želeo sam samo najbolje timu, želeo sam da pomognem na terenu. Sada je sve kako treba, nastavljamo gde smo stali pre toga što se desilo u Subotici, ali sa tri važna boda na kontu – rekao je Menig za "Telegraf".

Istakao je Holanđanin da nije došlo do tuče između njega i šefa stručnog štaba.

- Biću iskren, nisam bio srećan što nisam igrao u prethodnim mečevima, a nisam bio ni potpuno zadovoljan sobom kada sam dobijao šansu i sve je to prouzrokovalo nervozu, frustraciju i reakciju koja nije primerena, ali se dešava u svakom sportu, ne samo u fudbalu. Ipak, nije bilo nikakve tuče kako je napisano nasrpam fotografija koje su se pojavile, ne znam čak ni da li smo uopšte imali fizički kontakt, to me je malo šokiralo. Razumem i javnost, takve scene obično nemaju priliku da vide u toku utakmice, iako su, ponavljam, deo svakodnevnice u svim sportovima.

Do nesuglasica između fudbalera i trenera istog tima zaista dolazi relativno često, međutim, ovakav slučaj, odnosno da saigrači i treneri moraju da staju između trenera i fudbalera iste ekipe, nije viđen u skorijem periodu.

Duljaj je nekoliko minuta nakon što je završena utakmica u Subotici imao interesantno obraćanje pred kamerama televizije "Arena sport", ali tema nije bilo ono što se desilo pored terena.

Trener crno-belih pričao je o problemima sa isplatom zarada fudbalerima.

- Postoji mnogo problema i mnogo toga mi leži na duši. Moram da kažem, PFK ne znači 'pomozite fudbalskom klubu'. Nek se ljuti ko god hoće na mene. Ovi momci treniraju, ja razmišljam da li će neko da primi platu, da ih izbaci iz stana... Ovi momci su junaci. Nek dođe ko god hoće, ruka koja daje je uvek iznad ruke koja prima, nek promene trenera, ali dajte im da prehrane porodicu, oni žive od toga. Morao sam to da kažem zbog njih, ne mogu da ih gledam u oči i da im pričam bajke. Hvala i navijačima što dolaze od svog troška. Odvajaju od svog džeparca od svojih usta da dođu. Ne mogu da razmišljam više da li neko ima da plati kiriju i da jede hleb od naših igrača - poručio je emotivni Duljaj.

Ubrzo je stigao odgovor od strane Miloša Vazure, generalnog direktora kluba iz Humske.

- Zaista ne znam zašto je Duljaj rekao da igrače izbacuju iz stanova, da nemaju za mleko, kada to nikako nema veze sa činjeničnim stanjem. Jedna grupa momaka, ona koja je bila u klubu i pre prelaznog roka, dobila je plate 15. septembra, a deset dana kasnije zaradu su podigla još jedanaestorica - rekao je Vazura za "Novosti" i dodao:

- Novajlijama se praktično ništa ne duguje. Mesečna primanja fudbalera su između 10.000 i 50.000 evra, u zavisnosti od jačine ugovora. Pojačanja su u poslednja tri meseca inkasirala između 100.000 i 160.000 evra. Postoje dugovanja prema onima koji su bili u Partizanu i pre letnjeg prelaznog roka, od toga se ne beži, ali ona nisu takva da nekome ugrožavaju egzistenciju.

On je potom objasnio i proces izdavanja stanova fudbalerima.

- Proveravali smo stanarine svih igrača i nikome ne preti izbacivanje. Javnost mora da zna da prvotimci potpisuju ugovore sa stanodavcima, a da u sklopu ugovorne obaveze postoje sredstva namenjena baš za to. Klub ne plaća igračima kirije, oni to rade sami.

