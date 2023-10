POKORILI SU KONKURENCIJU! Sara Ćirković i Igor Rogić osvajači 66. “Zlatne rukavice”

Lepotica u plavom, čačanska sportska hala “Morava” lansirala je nove šampione, osvajače prestižnog međunarodnog takmičenja “Zlatna rukavica”. U 66. izdanju boks turnira u elitnoj seniorskoj konkurenciji održanom od 18. do 21. oktobra 2023. u Atenici učestvovalo je 115 bokserki i boksera iz 20 zemalja sveta. Naslove šampiona i statue “Zlatne rukavice” iskovali su mladi asovi srpskog boks ringa, aktuelna juniorska šampionka sveta Sara Ćirković i Igor Rogić u muškoj konkurenciji.

foto: BSS

Grad domaćin i pokrovitelj ovog istorijskog turnira Čačak uz partnerstvo sa Bokserskim savezom Srbije ugostio je kvalitetne i jake boks snage na turniru kojim se srpski boks decenijama ponosi.

Videli smo na delu reprezentativce i aktere plemenite veštine sa velikim međunarodnim iskustvom maksimalno motivisane da u svoju biografiju upišu i trofej koji je simbol tradicije i koji je jako cenjen širom planete.

foto: BSS

U finalnoj noći pod svodovima „Morave“ održano je 17 mečeva u direktnom TV prenosu na TV Arena Fight.

Osvajač trofeja „Zlatna rukavica“ u kategoriji seniorki je 19 – godišnja Sara Ćirković koja je u finalu u konkurenciji do 54 kg savladala zemljakinju Jelenu Zekić. Za najborbeniji ženski par proglašene su srpska reprezentativka Milena Matović i Marokanka Bel Ahbib koje su boksovale u kategoriji do 66 kg. Najbolja tehničarka je srpska reprezentativka, nosilac norme za učešće na Olimpijskim igrama u Parizu 2024. Natalija Šadrina koja je u finalu u kategoriji do 60 kg pobedila predstavnicu Obale Slonovače Mariam Sidibe.

foto: BSS

Šampion 66. „Zlatne rukavice“ kod boksera je Igor Rogić koji je u finalnom susretu u kateogriji do 71 kg savladao Rusa Vusala Alieva. Za najboljeg tehničara proglašen je Rastko Simić koji je u kategoriji do 80 kg pobedio Francuza Cesara Žorelina. Najbolji strani bokser je Makedonac Alen Rustemovski koji je u kategoriji do 57 kg pobedio ruskog šampiona Jevgenija Lijaškova. Najborbeniji par su Hikment Garaev iz Rusije i Francuz Hugo Grau koji su boksovali u kategoriji do 67 kg.

foto: BSS

Za najbolji ženski tim proglašena je selekcija Srbije, pehar je selektoru svih ženskih reprezentavija naše zemlje Mirku Ždralu uručio Labud Pejović. Najbolji muški tim turnira je ekipa Rusije, a ukupno najbolja reprezentacija celokupnog takmičenja 66. „Zlatna rukavica“ je tim Srbije.

Sari i Igoru statue Zlatne rukavice uručio je Milenko Andrić. Pehare su u ostalim kategorijama uručili tehnički delegat takmičenja Sergej Berdnik i zamenik tehničkog delegata Uroš Pušković, kao i asovi ex Yu ringa Mirko Puzović, Fazlija Šaćirović, Dragan Vujković, Milivoje Labudović, Mujo Bajrović.

foto: BSS

Najbolji sudija turnira je Azerbejdžanac Anar Naghdijev, a posebna nagrada za medijski rad i doprinos za srpski boks u ovoj oblasti otišla je u ruke Igora Špadijera.

Rezultati finalnih borbi 66. “Zlatne rukavice”:

(86kg) Bojan Stanojlović (SRB) - Vladimir Orekhov (RUS) RSC

(54kg) Jelena Zekić (SRB) – Sara Ćirković (SRB) 0:3

(60kg) Mariam Sidibe (CIV) – Natalia Šadrina (SRB)0:3

(66kg) Oumajma Bel Ahbib (MAR) - Milena Matović (SRB) 0:3

(70kg) Nikolina Gajić (SRB) - Regina Lakos (HUN) 3:0

(+81kRg) Patricia Ed Mbata (NGR) - Asely Toktasyn (KZH) 3:0

(51kg) Mikhail Prokopiev (RUS) - Maxim Staheev (RUS) 1:2

(54kg) Vide Prkačin (CRO) – Billal Bennama (FRA) 0:3

(57kg) Alen Rustemovski (MKD) - Evgeny Lyaschkov (RUS) 2:1

(60kg) Nurlan Nemat Safarov (RUS) – Umid Rustmov (AZE) 2:1

(63.5kg) Lazar Stević (SRB) – Sandan Sandanov (RUS) 0:3

(67kg) Hikmet Garaev (RUS) – Hugo Grau (FRA) 3:0

(71kg) Igor Rogić (SRB) – Vusal Aliev (RUS) 3:0

(75kg) Ilyas Dodarzhonov (RUS) – Aleksandar Šerifović (SRB) 0:3

(80kg) Cesar Yojerlin (FRA) – Rastko Simić (SRB) 0:3

(92kg) Lazar Lazarević (SRB) – Sergey Slobodyan (RUS) RSC

(+92kg) Sergei Kuzutin (RUS) – Oskar Safarian (POL) 3:0

Kurir sport