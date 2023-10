"MOŽEMO DA ULEPŠAVAMO KOLIKO HOĆEMO" Ranko Stojić BEZ DLAKE NA JEZIKU o igri Zvezde: Moramo da budemo otvoreni i da kažemo...

Bivši golman, a sada poznati menadžer i fudbalski analitičar Ranko Stojić, analizirao je igru Crvene zvezde protiv Lajpciga u 3. kolu Lige šampiona.

Podsetimo, Zvezda je poražena na gostovanju u Nemačkoj rezultatom 3:1.

Stojić nije bio zadovoljan igrom crveno-belih u prvom poluvremenu.

"Možemo da ulepšavamo koliko hoćemo, s obzirom na trenutni nivo forme Zvezde, ovo je korektan meč. Malo mi je zasmetalo što celo prvo poluvreme nije bilo jasnog plana igre, bile su rastrgnute linije, kad je jedan štoper u posedu lopte nije ulazio unutra, pa je lako bilo Lajpcigu da kontroliše igru. Red Bul Lajpcig nije igrao svoj najbolji meč, a relativno ubedljivo je pobedio. Ponovo je bilo previše šuteva ka golu Zvezde u ovom nivou takmičenja", rekao je za "TV Arena sport" poznati menadžer.

foto: Printskrin/Jutjub

On je istakao da je evidentno da Zvezda polako podiže nivo forme, ali nije zadovoljan odbranom.

"Kada vidimo broj šuteva prema Zvezdinom golu (27 udaraca ka golu), odgovornost na odbrani je tu najmanje koliko i na defanzivnom delu veznog reda. Još jedan apel našim trenerima - učite odbrambene igrače tehniku oduzimanja lopte bez faula. To je poslednjih pet godina jedan od najvažnijih segmenata. Kao i u drugim sportovima, pravim komparaciju sa košarkom. Videli smo da je prvi gol pao posle greške i izgubljene lopte u zoni u kojoj ne sme da se gubi", kazao je Stojić.

foto: Starsport©

Na pitanje da li Zvezda ima prepoznatljiv stil igre, Stojić je bio surovo iskren:

"Ne bih rekao, rekao bih da je Zvezda imala određeni stil u određenim utakmicama po poluvreme. Moramo da budemo otvoreni i da kažemo da se retko dešavalo da Zvezda odigra celu utakmicu dobro, svih 90 minuta. Nešto slično kao naša reprezentacija u poslednje vreme. Nadam se da će ovo biti zamajac da više neće biti oscilacija, u kojima će posle 20-25 minuta dobre igre opet biti padova. Zvezda ima sve uslove da odigra punu utakmicu na vrlo ozbiljnom nivou".

Poznati menadžer pohvalio je mlade igrače Zvezde Vladimira Lučića, Jovana Mijatovića i Kostu Nedeljkovića i istakao da bi trebalo da dobijaju više šansu.

foto: Starsport©

"Ima stvari koje su bile pozitivne, ovi mladi momci su ušli na teren i pokazatelj je to, ako Barselona može da igra sa 4-5 momaka između 16 i 19 godina u prvom timu, što ne bi mogla i Crvena zvezda?"

Ne krije da je oduševljen mladim Jovanom Mijatovićem (18).

"Svideo mi se i to ne samo sada. Ima mentalitet, koji je za mladog igrača jako važan. Nadao sam se da će dati gol, u dobroj je dinamici i to je ta golgeterska serija. Voleo bih da je dao gol i dao ih je dosta. Njegovo ponašanje je tako pozitivno, isto igra i za omladince Zvezde i za prvi tim i to je primer kako igrači Zvezde treba da razmišljaju. Često ističemo da je za napadača važno da ima jedan ili dva izražena kvaliteta, ali on ima tako dobre udarce levom i desnom, dobar tajming kada napada prostor, igra glavom, timski je igrač, ima dobru saradnju sa saigračima... Ima sve predispozicije da ima još veću minutažu u prvom timu Zvezde".

Kurir sport/Mondo

