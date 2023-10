DULJAJ POSLE VOŽDOVCA: Bitno je ko prvi stigne na cilj, a ne ko je prvi krenuo!

Trener fudbalera Partizana Igor Duljaj rekao je da je zadovoljan večerašnjom pobedom protiv Voždovca, 11. uzastopnom u Super ligi Srbije.

"Čestitke za oba tima i za kolegu koji je bio veoma hrabar i nijednom nije odstupao od svojih principa, veoma hrabar potez. Ovo je bio naš najteži protivnik, imali smo mnogo poteškoća u prvom poluvremenu jer smo sve hteli kroz sredinu. Za drugo poluvreme smo se dogovorili da neke stvari korigujemo. Postigli smo gol, posle njega izuzetno važan drugi gol, a posle toga je praktično sve bilo rešeno", rekao je Duljaj za Arenu sport posle utakmice.

Fudbaleri Partizana pobedili su večeras na svom terenu Voždovac sa 3:0 u 12. kolu Super lige i ostvarili 11. uzastopnu pobedu u prvenstvu. To je takođe bila i 11. uzastopna pobeda protiv Voždovca.

"Velika zahlvnoast mojim igračima, ali i fudbalerima Voždovca, jednoj od najmlađih ekipa i sa velikim potencijalom na čelu sa trenerom. Hvala i publici, svaki put ih je sve više", dodao je Duljaj.

Partizan je 508 minuta bez primljenog gola.

"Dobro je kada ne primite gol, ali ja ne razmišljam o tome da li je 52, 306, 42 minuta, gleda se rezultat na kraju, sve se vodi ko je prvi prešao cilj, a ne ko je prvi krenuo", naveo je trener crno-belih.

Partizan će u sredu igrati na Ubu protiv Jedinstva u šesnaestini finala Kupa Srbije, a Duljaj je rekao da je to ubedljivo najteža utakmica iz mnogo razloga i da njegovi igrači moraju na pravi način da uđu u taj meč, poučeni rezultatima iz prošlosti, kada je ekipa završavala takmičenje u ranim fazama.

Trener Voždovca Marko Savić rekao je da je njegova ekipa morala da odigra bolje.

"Moj utisak da je moglo malo više, a da bismo dobili malo više na ovakvom gostovanju, pojedini igrači su morali da preuzmu više odgovornosti kada treba, a ne u situacijama kada je besmisleno. To je iskustvo, nadam se da ćemo naučiti. Žao mi je što tu školu umesto godinu dana, učimo četiri godine. Imam sina od šest i po godina i odgovoran je, to je do karaktera. Princip se sigurno neće menjati, samo moramo da radimo stvari bolje nego što smo ih radili večeras", naveo je on.

Voždovac će u sredu igrati na gostovanju protiv Dinama iz Pančeva.

Kurir sport