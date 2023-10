"100 ODSTO BIH MU ODUZEO TRAKU, STALNO SE ŽALI I MAŠE RUKAMA" Legendardni as osuo paljbu po Brunu Fernandešu, ovo mu najviše smeta

Mančester junajted igra daleko ispod svog nivou, a serija loših rezultata nastavila se juče protiv Mančester Sitija.

Izabranici Pepa Gvardiole odneli su sva tri boda sa "Old Traforda", pošto su slavili ubedljivim rezultatom 3:0.

Nekadašnji kapitan Junajteda Roj Kin, osuo je paljbu po Brunu Fernandešu, kog je okarakterisao kao jednog od glavnih krivava.

Čuveni as smatra da bi Portugalcu trebalo oduzeti kapitensku traku.

"Nakon što sam ga sada ponovno gledao, 100 odsto bih mu oduzeo kapitansku traku. Svestan sam kako je to velika odluka, ali Fernandeš ne može biti kapiten. On je talentovan, to nije upitno. Ali sada sam ponovno video da kuka, žali se i stalno maše rukama, a o tome smo pričali i prošle sezone nakon utakmice s Liverpulom", rekao je Kin.

Bernandeš je ove sezone odigrao 13 mečeva, postigao je dva pogotka i zabeležio tri asistencije.

