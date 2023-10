"ZVEZDA JE LOŠE SELEKTIRALA EKIPU" Muta Nikolić bez dlake na jeziku: Dovedeni svi ti igrači, a smenjen trener! SRBI OPET KOLO VODE

Proslavljeni srpski košarkaški stručnjak, Miroslav Muta Nikolić, analizirao je igru Crvene zvezde i Partizana pred drugi ovosezonski večiti derbi.

Još uvek se nisu slegli utisci posle prvog okršaja Partizana i Zvezde u Evroligi ove sezone, a već je došlo vreme za novi sudar večitih rivala u ABA ligi.

Večeras od 20 časova Partizan će dočekati Crvenu zvezdu u petom kolu regionalne ABA lige.

U razgovoru za "Mozzart Sport" iskusni Miroslav Muta Nikolić uvern je da nas očekuje još jedna izuzetno neizvesna utakmica.

"Opet igra pred domaćom publikom, Panter ne igra, ali opet očekujem utakmicu na jednu loptu. Zvezda će da reaguje. Ne treba zaboraviti da je jako teško dobiti istog rivala dva puta u tako kratkom intervalu. Teško je dobiti i slabije rivale, a ne najvećeg, igrači se malo opuste kad dobiju prvi meč", smatra Nikolić.

Na konstataciju novinara da se pojačanja na obe strane nisu još uvek potpuno uklopila, Nikolić je dao zanimljiv odgovor.

"Saglasan sam... Da ti kažem, Zvezda od tih pojačanja koja su dovedena, većina se nije još pokazala. Opet je Luka Mitrović najbolji centar! U Zvezdi ponovo dvojica naših igrača kolo vode, Teodosić i Mitrović. To je poenta. Svi očekuju bolje igre stranaca. Svi su uzeli pare i sada treba da se pokažu. To je opet pitanje toga koliko oni razumeju odnos Zvezde i Partizan. Naši igrači to shvataju, igraju sa emocijama i energijom. Stranci su profesionalci, tu su da odrade posao i idu dalje. Mi emotivno igramo. Očekujem bolju igru oba kluba, pogotovo u Evroligi. Igrači nisu krivi, treneri nisu pravili selekciju igrača kako treba. Zvezda je dovela na svakoj poziciji po trojicu igrača i gube. O čemu se radi?", pita se Nikolić.

Prokomentarisao je i smenu Duška Ivanovića na klupi Zvezde.

"Loše je selektirana ekipa, sve je izgubljeno u Evroligi posle prvog meča. Dovedeni su svi ti igrači, a smenjen trener. Očekujemo bolje igre, bolju selekciju. Pričamo o ekipama koje hoće na Fajnal for. Ne pričamo mi sada o timovima koji bi možda da uđu u četvrtfinale. Ceo život vlada demagogija kako idemo da se uđe u osam. Sada su uložene velike pare, ravnopravni smo sa najboljima u Evropi. Gledajte Partizan u Pireju, bila je ratnička utakmica, jako nervozna, ali su se cepali do kraja. Partizan je tada izgubio, ali će sledeću da dobije. Igrali su sa mnogo energije, bili fenomenalni. Ratnički, ratnički! Želim Zvezdi i Partizanu da uđu na Fajnal for, mene bi to učinilo mnogo srećnim", kaže popualarni Muta.

Očekuje reakciju Tea i Nejpira Miloš Teodosić i Šabaz Nejpir našli su se na žestokom udaru kritika nakon poraza u derbiju. Nikolić je uveren da će večeras pokazati znatno bolju igru. "Očekujte jaku reakciju od obojice u ovom meču. Mnogo više će da pokažu, reagovaće posle onog meča. Kod Teodosića nisu problem godine kako neki pričaju, on je hteo da odluči utakmicu, promašio je. Da je Avramović promašio, niko ništa ne bi rekao. Sada je jedan heroj, a drugi nije... Nego, Teodosić je mnogo iskusan, on će sigurno da se vrati. Teško se brani njegov pik'n'rol, baš teško", smatra Nikolić.

