PREOKRET DIVIS NEKRETNINE GEVEKOMA ZA ČETVRTFINALE! Partizan pokazao zube favoritu, ali poklekao pred četom Nemanje Miljkovića!

Počelo je i takmičenje u Soccer Zlatnom Kupu, a jedan od najvećih favorita za osvajanje trofeja, Divis Nekretnine Gevekom, posle preokreta srušio je Partizan rezultatom 7:4.

Vodio je Partizan sa 2:0, delovalo je da može do iznenađenja, ali je već do poluvremena bilo 4:2 za Divis koji je kasnije meč rutinski priveo kraju i sjajnu formu iz lige nastavio je i u Kupu te je četa Nemanje Miljkovića uspela da stigne do četvrtfinala.

Redovan učesnik Soccer Zlatnog Kupa, ekipa Sindikat Atlantic-Soko Štark, deklasirala je tim Futsal News Serbia kod Pobratima u osmini finala sa ubedljivih 8:2 (3:1). Najraspoloženiji pojedinac bio je Filip Ranković iz pobedničkog tima, koji je mrežu tresao četiri puta i tako doneo veliku radost šefu Vladici Manojloviću i saigračima!

Rezultati osmine finala:

FK Partizan - Divis nekretnine Gevekom 4:7 (2:4)

/A. Ranisavljević 2, V. Sinđić, Ž. Radojičić - M. Mikuletić 2, S. Todorović 2, S. Kokotović, P. Ristić, N. Jelić/

Časopis Borba-Soccer - Parking servis Beograd *6:5 (2:2, 1:2)

/G. Đurić 2 - N. Nikolić, M. Bačvanski/

Soccerbet - RTV Pančevo-Dunav TV *6:5 (3:3, 0:2)

/A. Grublješić 2, M. Ćurčić - L. Eremija, A. Ćorović, N. Marjanović/

FNS kod Pobratima - Sindikat Atlantic-Soko Štark 2:8 (1:3)

/N. Cvetanović, S. Petković - F. Ranković 4, I. Nikolić 3, S. Nikolić/

*Posle penala.

Preostali mečevi osmine finala:

GSP Beograd - SBT utorak, 17.00

Sportal - SS Gradska čistoća utorak, 18.00

Generali osiguranje Srbija - Oftal C utorak, 19.00

Pink - SO JKP BVK utorak, 20.00

