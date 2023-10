ČARAPANI ŽELE PLASMAN U OSMINU FINALA KUPA SRBIJE: Napredak gostuje Slobodi u Užicu

Napredak u sredu gostuje kod Slobode u Užicu, u okviru šesnaestine finala Kupa Srbije.

Ekipu će ponovo predvoditi sportski direktor Mladen Dodić, a cilj je plasman u sledeću rundu najmasovnijeg takmičenja.

-Posle dobrog izdanja i značajne pobede u Ivanjici i atmosfera je bolja, a to nas obavezuje da nastavimo još jače i bolje, pogotovo što je cilj da prođemo u Kupu, meni posebno dragom takmičenju, u naredno kolo. Slobodu ne gledamo kao drugoligaša, potcenjivanja ne sme da bude. Razlike između ekipa su sve manje, a Sloboda ima iskusnog trenera, nekoliko iskusnih i kvalitetnih igrača. Spoj su mladosti i iskustva i pogotovo kod kuće, nošeni navijačkom grupom koja nije brojna, ali je glasna, znaju da budu neugodan protivnik. Koliko cenimo Užičane i kakve su nam ambicije, pokazuje i to što neće da bude previše promena u ekipi, istakao je Mladen Dodić. Svi igrači su spremni za novo dokazivanje, osim Nebojše Bastajića, koji se povredio u Ivanjici, gde je Napredak slavio protiv domaćina sa 2:0.

-Povreda Bastajića je jedina mrlja sa gostovanja u Ivanjici, jer on je jako bitan igrač za nas i za atmosferu u celom Klubu, ne samo svlačionici. I zato nam je ta povreda svima teško pala, njemu je svakako najteže, jer toliko je stvari napravio da se vrati u Klub, koji mu je – po njegovim rečima, toliko drag. I sada, kada je osetio priliku da i on, kao i cela ekipa, podiže formu, neće biti u situaciji, možda i do kraja jesenje sezone, da pomogne ekipi. Sledi mu operacija ruka i rehabilitacija, a Klub je učinio sve da mu obezbedi najbolji tretman. Biće operisan na VMA u Beogradu, a posle predstoji rehabilitacija u Ribarskoj Banji, sa ciljem da se što pre oporavi i vrati u trenažni process, zaključak je sportskog direktora.

Filip Krstić je u Ivanjici igrao od starta i bio značajan u timu Čarapana:

-Pre svega želim našem Basti da poželim što brži oporavak, cela ekipa je uz njega i očekujemo da uskoro bude sa nama. U Ivanjici smo pokazali reakciju i karakter. Cela ekipa je odigrala dobro, uključujući i momke koji su ušli sa klupe. Očekuje nas gostovanje u Užicu, duel sa Slobodom, koja pogotovo na domaćem terenu igra jako dobro. Imaju nekoliko odličnih pojedinaca, kao što su Gajić, Rašković, naš Mare Stanojević. Potrudićemo se i dati sve od sebe da ispoštujemo i odradimo sve postavljene zadatke i verujem da rezultat neće izostati i da ćemo proći u narednu rundu Kupa, optimista je ovaj pouzdani vezista.

Ž. Milenković / Kurir sport