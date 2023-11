SKANDAL MAJSTOR! Ima li ko LUĐI od Super Marija? Gađao decu STRELICAMA ZA PIKADO, uništavao automobile, sada je ponovo "ZABLISTAO"

Kroz fudbalsku cenu prodefilovalo je mnogo mangupa koji su pored fantastične fudbalske karijere imali i ozbiljnu karijeru van terena. Mnogi su imali brojne skandale kojima su punili stranice žute štampe, ali nekako reč skandal je rezervisana za jednog čoveka - Marija Balotelija.

Zbog svega toga Kurir Vam donosi zbirku skandala i ispada nestašnog dečka koji nikad nije postigao ono što su mu predviđali.

Još kao dete pokazivao je raskošni fudbalski talenat i predispozijcije kojima je mesto u vrhunskom fudbalu. Ipak, zbog svog ponašanja i lude glave nikada nije u dosegao visine koje su mu projektovane.

Sa svega 16 godina potpisao je za Inter, gde već u svojoj prvoj sezoni pokazuje neverovatne napadačke sposobnosti. Međutim, sukobi sa tadašnjim trenerom Murinjom i saigračima najavljivali su njegov prerani odlazak iz kluba. Ipak, ono što ga je koštalo i što je presudilo u odluci da Baloteli promeni sredinu jeste sukob sa navijačima.

SUDAR (avgust 2010) Samo nekoliko dana pošto je potpisao ugovor sa Sitijem, Baloteli je dospeo na naslovnice žute štampe nakon što je slupao svoj „audi A8” na putu ka trening kompleksu. Tokom pretresa Italijan je sa sobom nosio 5.000 funti u kešu, a kada ga je policija upitala zašto sa sobom nosi toliki novac, rekao je: „Zato što sam bogat“ - tipično u njegovom stilu.

VILŠIRE, KO JE TO? (decembar 2010) Pošto je pobedio Džeka Vilšira u trci za titulu najboljeg mladog igrača godine po izboru Fife, Mario Baloteli je poručio da nikada nije čuo za fudbalera koji se tako zove. Tada je Roberto Manćini prvi put oštrije reagovao, pošto je sunarodniku poručio da mora da se smiri.

Čuveno gađanje pikadom (mart 2011)

Jedan od verovatno najpoznatijih ispada italijanskog fudbalera jeste kada je igrače iz mlađih kategorija "građana" gađao strelicama za pikado. Uprava Sitija i celokupna javnost bila je besna ovim ponašanjem skupo plaćenog Italijana, ali se on nije mnogo obazirao na njihove reči i nastavio je po svom dobrom starom običaju da prevazilazi sebe.

Neuspela „ŠTIKLA“ (jul 2011)

Na letnjoj turneji u Americi gde tradicionalno igraju premijerligaški klubovi Baloteli je uspeo da do ludila dovede Manćinija. U situaciji jedan na jedan sa golmanom Los Anđeles Galaksija, Super-Mario je umesto da iz izgledne situacije samo prosledi loptu u gol, on je pokušao da to uradi petom, što i nije uradio najsrećnije. Posle neuspelog pokušaja da golmana matira petom, u situaciji jedan na jedan, Roberto Mančini je potpuno izgubio razum i momentalno zamenio Balotelija. Da situacija bude još gora, italijanski centarfor je počeo da „soli“ pamet svom treneru...

Menjanje dresova

Novu šansu da oživi svoju karijeru imao je kada je prešao u Liverpul, međutim i nju je uprskao. Na poluvremenu meča sa Realom, menjao je dres sa Pepeom što je razbesnelo navijače Redsa.

Mario i pauk

Baloteli će period u Engleskoj pamtiti i po tome što je navodno potrošio 10.000 funti na parking kazne, ali i po tome što mu je pauk nosio automobil čak 27 puta, što su zaista fascinantne brojke.

Kroz dalju karijeru Italijan je nastavio po svom običaju, a još jedan u nizu skandala je bio u Švajcarskoj dok je igrao za Sion, gde je u kasne sate uhvaćen na ulici odvaljen od alkohola, dok ga jedna devojka pridržava da ne padne.

Najnoviji ispad samo dopunjava ovaj njegov obimni dosije. Naime, u svom rodnom gradu Breši, Mario se svojim automobilom Audijem K8, koji košta oko 100.000 evra zakucao u betonsku ogradu. Možemo slobodno da kažemo da je imao više sreće nego pameti i da se ovaj sudar nije završio tragično.

Možda najbolji opis karaktera bivšeg italijanskog reprezentativca jeste situacija koju je ispričao Žoze Murinjo u jednom intervjuu.

– Jednom smo igrali u Kazanju protiv Rubina u Ligi šampiona. Svi moji napadači bili su povređeni, igrali smo bez Milita, bez Etoa. Stvarno sam bio u problemu i imao sam samo Marija. Dobio je karton negde u 40. minutu.

– Na poluvremenu, 14 od 15 minuta pauze sam proveo pričajući sa Marijom i govorio mu: ‘Ne diraj nikoga, igraj samo sa loptom. Ako izgubiš loptu, ne reaguj. Ako te budu provocirali, ne reaguj. Ako sudija napravi grešku, ne reaguj. Molim te, Mario".

– 46. minut, crveni karton! Posle ovoga svaka reč je suvišna.

