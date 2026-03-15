Naslovne stranice svetskih medija poslednjih dana, meseca i godina, uglavnom su posvećene ratnim sukobima širom sveta.

Prema studiji "Security Balance 2025", u svetu se vodi više od 50 ratova ili oružanih sukoba u kojima stradaju ljudi, većinom civili, žene i deca. Prema podacima Ujedinjenih nacija samo u prošloj godini život je izgubilo najmanje 240.000 ljudi.

Pitanje je, da li postoji neko, mimo političara, toliko moćan da zaustavi bar jedan rat? Bar na kratko?

Pre nego odgovorite da je to utopija, podsetićemo vas na jednu epizodu u kojoj je glavnu ulogu imao tada najbolji na svetu, po mnogima najbolji svih vremena.

Edson Arantes do Nascimento. Široj javnosti poznatiji kao Pele.

Tokom 60-tih godina prošlog veka Nigerija je bila u vihoru stravičnog građanskog rata. Jednog od najbrutalnijih sukoba 20. veka. Prema dostupnim podacima, poginulo je više od 1.200.000 vojnika i civila. Od gladi je tokom sukoba preminulo između 3.000.000 i 4.000.000 civila. Raseljeno je između 2.000.000 i 4.500.000 civila, a pola miliona njih je izbeglo u inostranstvo.

Ali kada je fudbalska legenda Pele došao sa svojim saigračima u posetu Nigeriji kako bi odigrali meč, dve zaraćene strane su odmah dogovorile primirje kako bi gledali majstora fudbala.

Fudbalske utakmice nisu baš sinonim za borbu za mir u svetu. Tačnije rečeno utakmice su pre nekad povod za velike sukobe a ponekad i ratove.

Setimo se samo kvalifikacija za Svetsko prvenstvo 1970. koje su bile okidač za "fudbalski rat" između El Salvadora i Hondurasa. Nešto slično desilo se i 1990. godine posle utakmice Dinama iz Zagreba i Crvene zvezde koja je očigledno bila jedan od uvoda u raspad tadašnje Jugoslavije.

Ali, s druge strane, fudbal ima tu mogućnost da ujedini ljude. Jedan fudbalski meč je tako barem na kratko zaustavio jedan od najbrutalnijih sukoba 20. veka - Biafranski rat. Sukob je bio između federalnih vlasti Nigerije i samoproklamovane republike Biafra. Međunorodna zajednica je bila nemoćna u organizaciji primirja.

A onda se pojavio Pele.

Naime, tokom 1969. godine fudbalski velemajstor je trebalo da poseti Nigeriju sa svojim klubom - "Santos"- i da potom odigra revijalni meč. Utakmica je bila zakazana ranije, a iz finansijskih razloga Brazilci nisu želeli da je otkažu.

S jedne strane, Santos je u to vreme bio toliko dobra ekipa da su dobijali velike svote novca kako bi putovali po svetu i igrali sa najboljim lokalnim timovima.

S druge strane Pele je bio neprikosnoveno najbolji fudbaler sveta.

Tako da je i više nego razumljivo što niko u Nigeriji nije želeo da propusti da vidi legendu na delu, ma koliko god bili posvećeni ratu koji se u to vreme vodio.

Odmah je potpisano dvodnevno primirje. Vojnici sa obe strane su prisustvovali meču. Bez incidenata.

Tako je Pele, barem na 48 sati, zaustavio rat i sigurno uticao da se broj ubijenih smanji.

Ima li, dakle, danas nekog sportiste ili javne ličnosti ko može da zaustavi rat ili ratne sukobe u Ukrajini ili Bliskom Istoku, ili bilo gde da se trenutno vodi?