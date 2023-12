SJAJAN PODATAK: Mijatović najmlađi Zvezdin strelac het-trika!

Fudbaleri Crvene zvezde su sa ubedljivih 1:4 savladali Spartak na gostujućem terenu, a čak tri puta se u listu strelaca upisalo Zvezdino dete, mladi napadač - Jovan Mijatović, koji je na duelu protiv Subotičana ispisao istoriju s obzirom na to da je postao najmlađi igrač Zvezde koji je na prvenstvenim utakmicama postigao het-trik.

Crvena zvezda ima dosta razloga da se diči momcima iz Omladinske škole, koji iz utakmice u utakmicu oduševljavaju celokupnu zvezdašku javnost. Iako je po godinama omladinac, talentovani Jovan Mijatović se u stilu najboljih napadača nosi sa seniorskim fudbalom i ne samo to, momak rođen 2005. godine je pokazao da je zreo da direktno donosi pobede crveno-belima. Upravo to je potvrdio i u Subotici kada je protiv Spartaka postigao tri gola i ostavio iza sebe legendu kluba - Dejana Stankovića koji je do juče bio najmlađi strelac het-trika na prvenstvenim utakmicama u Zvezdinom dresu.

Mijatović je sa 18 godina, pet meseci i pet dana oborio rekord nekadašnjeg trenera i najmlađeg kapitena - Dejana Stankovića koji se nalazio na prvoj poziciji od utakmice sa Budućnosti. Sada već davnog 17. maja 1997. godine Crvena zvezda je savladala podgorički tim sa 4:1, a het-trik sa 18 godina, šest meseci i šest dana je postigla tada Zvezdina uzdanica - Dejan Stanković.

Kurir sport