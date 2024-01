I HALAND JE PROMAŠIVAO, KAO I JA! JOVAN MIJATOVIĆ PRIČAO O ČUVENOM NORVEŽANINU: Šta je snimio kod njega i ko mu je uzor u fudbalu?

Jovan Mijatović debitovao je za Crvenu zvezdu u Ligi šampiona sa 18 godina. Igrao je protiv Mančester sitija, imao dve šanse za gol, pogodio stativu.

foto: Nemanja Nikolić

U prvoj utakmici dva kluba na delu je gledao čuvenog Norvežanina Erlinga Halanda.

- Velika je stvar debitovati u tom takmičenju, a ja sam to uspeo sa 18 godina. Nije bilo srećnijeg deteta od mene u tom trenutku. Ponikao sam ovde u Zvezdi i za Zvezdu sam igrao u Ligi šampiona. (hvata se za glavu) Pre pet godina, sanjao sam o tome, a sada je to postala realnost - rekao je Jovan Mijatović za Kurir i nastavio:

- Mnogo toga sam naučio na utakmicama, gledao sam Halanda šta radi, njegova prva dva do tri koraka... Bio sam na tribinama na toj utakmici, jer sam ranije igrao za omladince. Koliko je eksplozivan, da sam sebi napravi šansu, to mi je zapalo za oko. I on je promašivao protiv nas, kao i ja protiv Jang Bojsa. Ha, ha, ha...

foto: Andrew Yates / imago sportfotodienst / Profimedia

Objasnio je Mijatović i da li je imao tremu pred utakmicu protiv Sitija u Beogradu i kako se nosio sa promašajima posle meča.

- Nažalost i promašaji su sastavni deo fudbala. Ali, i oni se praštaju kada na terenu gineš za svoj klub. Nije mi bilo svejedno pre početka utakmice. Koliko god se trudio da ne razumišljaš o njima, ipak su ti u glavi. Ali, kad sam izašao na teren, sve je bilo kao rukom odneseno. Namestim ja svoju psihu, da idem na pobedu. Nije to problem. Ušao sam na teren protiv Sitija, kao da igram svaki drugu utakmicu.

foto: Starsport/Peđa Milosavljević

Momak koji nosi nadimak Bekam otkrio je Kuriru ko mu je uzor u fudbalu, a ko u životu.

- U fudbalskom definitivno Kristijano Ronaldo! On je čovek koji je do uspeha došao trudom i radom. Kao čovek želim da budem kao moj tata - jasan je Jovan Mijatović.

Ceo intervju sa Jovanom Mijatovićem, fudbalerom Crvene zvezde, možete da pročitate tokom Božića na portalu Kurira i u štampanom izdanju

Napomena: Zabranjeno preuzimanje delova teksta bez pisane dozvole autora i uredništva Kurira

Kurir sport/A. Radonić