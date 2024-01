VLAHOVIĆ JE IMAO OZBILJNU PORUKU ZA BAJČETIĆA I PAVLOVIĆA: Verujemo da će pročitati i izabrati da igraju za SRBIJU! KAO SAMARDŽIĆ!

Dušan Vlahović voleo bi da Aleksandar Pavlović, mladi fudbaler Bajerna i Stefan Bajčetić, njegov vršnjak iz Liverpula, izaberu da igraju za Srbiju u budućnosti.

foto: IMAGO / imago sportfotodienst / Profimedia

Sportski menadžment reprezentacije predvođen selektorom Draganom Stojkovićem i direktorom Stevanom Stojanovićem pokušava da privoli mlade srpske fudbalere rođene u inostranstvu, da prihvate da igraju za Srbiju.

Prošle godine napravljena je velika stvar kada je umesto Nemačke gde se rodio, Lazar Samardžić odlučio da igra za Srbiju. Važnu ulogu u celom procesu imao je i Kurir, koji je u prošlogodišnjem Novogodišnjem broju pitao kapitena Orlova Dušana Tadića kakvu poruku može da pošalje mladom Lazaru.

- Pa, imam poruku... Da treba da igra za Srbiju, jer je to nešto najlepše što čovek može da doživi - rekao je Tadić.

foto: FSS

Posle toga, Lazar Samardžić odlučio je i zaigrao za Srbiju sa kojom će biti učesnik Evropskog prvenstva u Nemačkoj. Ove godine, samo za Božić pitali smo Dušana Vlahovića šta on misli o Aleksandru Pavloviću i Stefanu Bajčetiću, koji su dosad igrali za Nemačku i Španiju u mlađim kategorijama.

- I Aleksandar Pavlović i Stefan Bajčetić su dobri igrači, tehnički potkovani i imaju mnogo prostora za napredak. Svaka reprezentacija traži mlade fudbalere i igrače za budućnost. Videćemo na koga će Srbija moći da računa u narednim godinama. Na te odluke utiču različiti faktori. Ko god da bude u reprezentaciji Srbije ono što mogu da obećam jeste da će uvek imati moju maksimalnu podršku - bio je jasan Dušan Vlahović.

foto: Paul Currie / Shutterstock Editorial / Profimedia

Pitali smo napadača Juventusa da li je ispratio učinak dvojice tek punoletnih momaka iz Srbije, Jovana Mijatovića iz Crvene zvezde i Miloša Lukovića iz IMT.

- To su igrači koji dosta obećavaju i igraju zaista jako dobro. Najvažnije je da ostanu fokusirani na teren, rad, na ciljeve koje su zacrtali i kako uvek da izvuku maksimum iz sebe i da daju ono što je ekipi potrebno. Koji ih klubovi gledaju i koji ih prate, to zaista ne znam. Moj savet je da se time ne opterećuju, nego da samo misle na trening, utakmice i to je jedini put do cilja - poručio je bratski Dušan Vlahović.

Ceo intervju sa Dušanom Vlahovićem moći ćete da pročitate na portalu Kurira.

