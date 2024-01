"ON JE BOLJI OD NOVAKA" Nadal ponovo "PECNUO" Đokovića! Njegove reči izazvaće LAVINU reakcija!

Toni Nadal, bivši trener i stric španskog tenisera Rafaela Nadala, veruje da njegov bratanac može do titule na Rolan Garosu ove sezone.

Nadal se posle godinu dana pauze vratio na teren na turniru u Brizbejnu gde je zaustavljen u četvrtfinalu. Zabeležio je trijumfe protiv Dominika Tima i Džejsona Kublera, pre nego što je poražen u maratonskom meču od Australijanca Džordana Tompsona.

Stric Toni bio je zadovoljan njegovim prvim nastupima nakon duge pauze.

"Prerano je za bilo kakve zaključke. Moj sinovac je odigrao dva dobra meča, mada Dominik Tim nije isti igrač kao što je bio 2019. godine. Videćemo kako će sve izgledati kada naspram Rafe budu ozbiljniji protivnici. I dalje sam ubeđen da će sve biti dobro, čak je početak po meni bio iznad očekivanja. Potrebno je da se ide korak po korak, kao što je to Rafa oduvek radio", kaže Toni Nadal.

foto: Profimedia

Ubeđen je da će Rafa tempirati formu za deo sezone na šljaci i da će onaj pravi biti na Rolan Garosu.

"Smatram da je i dalje sposoban da osvoji Rolan Garos. Prvo, to mislim zato što sam njegov stric. A, drugo, zato što pored njega ni Đoković kada je igrao najbolje na svetu svih vremena nije uspeo da dođe do trofeja. Prosto, Rafa je na šljaci bolji od Novaka. I ako uspe da dođe do potrebnog nivoa, smatram da će Nadal biti prvi kandidat za trofej u Parizu. Osvajanje turnira na Rolan Garosu je njegov najveći cilj", ističe Toni.

Optimista je i kada je reč o njegovom učešću na OI u Parizu.

"Rafa je uvek bio jako motivisan kada je igrao za Španiju. A, pogotovo će to biti u Parizu, gradu gde je imao toliko uspeha. U cilju da osvoji zlato, postoji šansa da igra i dubl sa Alkarasom, a to bi bio par koji bi jako teško neko pobedio", smatra Toni Nadal.

Kurir sport/Mozzart sport/J.M.

