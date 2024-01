NEDOSTAJU NAM GROBARI, FALE IGRAČIMA... Partizan želi da u 2024. godini na krilima najvaternijih navijača UZME TITULU

Bez obzira na miran zimski san koji je prisutan u Humskoj usled osvajanja titule jesenjeg prvaka, bojkot navijača Partizana ostaje na snazi. "Grobari" nisu bili na svojoj južnoj tribini cele polusezone, a svoju podršku pokazivali su samo van Beograda na gostovanjima.

O tome koliko bojkot predstavlja veliki problem i za igrače i za upravu govorio je generalni direktor Partizana Miloš Vazura u Božićnom intervjuu koji je deo za Kurir.

- To je ogroman problem. Sigurno da je problem, jer igračima izostaje jedna velika podrška, nadam se da će navijači da se vrate i da će promeniti tu svoju odluku. Naravno da se mi ne mešamo, to su njihove odluke, oni imaju svoje razloge koje su više puta u javnosti istakli. Fale igračima, na gostujućim terenima je mnogo veća podrška nego što je ranije bila, to je dobro i ta podrška nam znači. Opet kažem igračima fale, ali nadam se da će se u nastavku sezone vratiti i igračima dati podršku - rekao je generalni direktor crno-belih.

Smatra da uprava nije kriva za podizanje tenzija niti može da ih smiri.

- Niti smo mi podizali tenzije niti možemo da ih smirimo, niti ima tenzija, to je njihov stav. Doneli su sami tu odluku, mi ne utičemo na njihove odluke, niti možemo da utičemo - jasan je Vazura.

Kaže da mu smeta skandiranje "Uprava napolje", ali je i napravio paralelu sa ranijim godinama.

- Pa sigurno da nije prijatno, ali dok god imamo rezultate smeta, ali kao da je postala neka himna Partizana. Mi kad smo 2015. godine došli u upravu, na prvoj utakmici je isto bilo skandiranje "Uprava napolje", a te godine smo uzeli titulu. Isto i 2017. smo uzeli titulu pa je bilo isto. Tako da smeta, ali šta da radimo, tako je kako je - istakao je čelnik kluba iz Humske.

Ceo intervju sa Milošem Vazurom, generalnim direktorom Partizana, moći ćete da pročitate na portalu Kurira.

