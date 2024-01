"UPRAVA NAPOLJE JE POSTALA HIMNA PARTIZANA" Veliki intervju Miloša Vazure za Kurir: Hteo sam da podnesem OSTAVKU!

Fudbaleri Partizana imali su mnogo razloga sa slavlje u 2023. godini, koja je završena na najbolji mogući način za njih. Pobeda u "večitom derbiju" i jesenje lovorike kojim su se okitili izabranici Igora Duljaja je nešto što se ni oni najoptimističniji u taboru crno-belih nisu nadali.

To je bio odličan povod za intervju sa generalnim direktorom Partizana Milošem Vazurom koji nam je srdačno izašao u susret i otvoreno i bez ustezanja odgovorio na sva pitanja koja zanimaju javnost. O početku sezone, o Saldanji, statusu Igora Duljaja, preko odnosa sa Zvezdanom Terzićem do bojkota navijača i ostavke. Ništa nije predstavljalo "tabu" temu za dugogodišnjeg funkcionera kluba iz Humske.

foto: Petar Aleksić

Sam početak sezone bio je izuzetno turbulentan, ispadanje iz Evrope, lošije igre u prvenstvu, ali na kraju ove polusezone kada se sumiraju utisci izgleda da ipak možete da budete zadovoljni urađenim?

- Početak sezone svakako zbog evropskog ispadanja je bio pretežak, ali smo imali jedan turbulentan prelazni rok gde je otišlo 12, a došlo 11 igrača. Naravno da je trebalo da prođe neko vreme dok se oni uigraju iako su došli na vreme. Saldanja je došao pred utakmicu sa TSC-om, tako da je praktično ceo kostur tima bio tu, samo je Zahid došao kasnije i Medina za koga smo znali da neće biti starter, jer nije prošao pripreme pa cemo njega videti od januara šta i kako. Stručni štab i sportski direktor Ivica Kralj su uradili jedan fantastičan posao, doveli su dobre igrače i ono što je za nas najbitnije je da je svih 11 igrača igralo. Kako se to fudbalskim žargonom kaže pogodili su pojačanja, a to samo potvrđuju rezultati i neki pozivi koje već imamo za prodaju igrača. Čestitke igračima i stručnom štabu, oni treba prvo da se odmore, nemaju mnogo vremena, brzo kreću pripreme, a nikad brže kreće i sezona, 10. februara, jer smo odložili poslednje kolo. Tako da smo sada na pola puta i ostalo je još pola da ostanemo na tom prvom mestu i da osvojimo titulu.

Saldanja kao najbolji strelac ekipe ima puno ponuda, šta se dešava sa njim?

- Skoro svi igrači koji su došli letos nemaju dozvolu da napuste klub, pogotovo ne Saldanja koji sigurno ostaje u Partizanu, to smo rekli više puta, on je naš najbolji igrač koji je došao u avgustu i nema šta ostaje u Partizanu.

foto: @starsport

Prošla sezona bila je rezultatski neuspešna i Partizan je završio na 4. mestu, svi su očekivali da smenite trenera, ali ipak je Igor Duljaj ostao, kako ste znali da će ovaj projekat sa njim za sada biti uspešan?

- Kad bih rekao da sam znao lagao bih, naravno da nisam znao. Pre svega prošla sezona je bila jako čudna, ljudi zaboravljaju da je Partizan prezimio u Evropi u grupi sa Kelnom i Nicom i da je delio prvo mesto na kraju grupne faze i onda se desilo nešto što nikome nije bilo jasno. Desilo se da smo ispali od Šerifa, gde smo tamo dobili 1:0 sa deset igraca. Prošli smo dobre pripreme, ali je odlazak trenera Gordana Petrića očigledno ostavio traga na ekipi, jer je otišao iznenađujuce brzo iz zdravstvenih razloga i nakon toga je došao Igor Duljaj u jednom teškom trenutku gde je pokazao da voli klub. Svakako kad je došao ja sam rekao svojim saradnicima da ne treba da ocenjujemo njegov rad na osnovu te polusezone i kad smo završili kao četvrti doneli smo odluku da treba da ostane, da mu damo šansu da napravi svoj tim i svoju grupu. Jednostavno u tom smislu smo doneli ispravnu odluku, bilo je tešo posle 5:0 od Nordsjelanda, jer je Partizan veliki klub i tu nema opravdanja, ali tamo je bila utakmica kakva je bila i videlo se koliko nam je falio Belić koji je u produžetku protiv Sabaha dobio karton bez razloga, ali opet posle toga smo uspeli da se dignemo i da igramo jako dobro domaće prvenstvo. Zadovoljni smo i nadam se da ćemo nastaviti u istom ritmu da pobeđujemo i da osvojimo titulu.

foto: @starsport

U javnosti su se pojavile informacije da Partizan pregovara sa nekim svojim bivšim legendama, pominjala su se imena poput Mladena Krstajića, Žarka Lazetića i Saše Ilića, šta je od svega toga istina?

- Ništa nije istina od svega toga. Igor Duljaj je dao jednu izjavu, koja je izvučena iz konteksta. U suštini on je rekao da klub uvek treba da ima rezervna rešenja i da pregovara, nije on rekao da klub u ovom trenutku pregovara. Niko nije pregovarao ni sa kim, kad nismo smenjivali Igora Duljaja kada je sa ekipom bio četvrti, ne vidim razumnu odluku da ga smenjujemo kad je prvi. Mislim da je to jedan spin i nešto što primećujem u medijima ovih dana je da se priča o svemu samo se ne priča o Partizanu da je jesenji prvak. To je sve deo nekog negativnog marketinga prema Partizanu, ne znam šta bi pisali da smo drugi. Možda se dva dana pisalo da smo prvi, posle toga su krenule neke druge teme. Mogu da kažem da Igor Duljaj ostaje trener Partizana, juče smo imali sastanak, počeli smo da pravimo listu igrača koji mogu da odu i koji mogu da dođu na pozicijama na kojima nam fale igrači, a ako se pojavi neki odličan igrač i na mestu gde već imamo igrača, sigurno ćemo probati i takvog igrača da dovedemo.

foto: Petar Aleksić

Koje su to pozicije koje se traže?

- Treba nam sigurno krilni napadač i verovatno još jedan štoper i onda ostalo zavisi od odlazaka, ukoliko neko ode onda ćemo tražiti i tu poziciju. Ovde dve pozicije su sigurne, jer nam fali jedan igrač na krilnoj poziciji, a na poziciji štopera nam sigurno fali još jedan igrač da pojačamo konkurenciju.

Kada je reč o odlascima pominjali su se Saničanin, Baždar, Pantić šta se dešava po tom pitanju?

- Posle odmora razgovaraćemo sa svim igračima, spomenuli ste igrače kojima ističe ugovor. Svakako da ćemo razgovarati sa njima, obaviće razgovor sportski direktor, obaviću ja i nacićemo najbolje rešenje i za njih i za klub. Imamo ideju koga možemo da prodamo, imamo čak i neke usmene ponude, pregovaraćemo.

U kakvim ste odnosima sa Zvezdanom Terzićem i Crvenom zvezdom, jer znamo da su se u prošlosti dešavale neprijatnosti na stadionu Zvezde?

- Na stadionu Partizana nikad nisu bile neprijatnosti, vec duži vremenski period ni na Zvezdinom stadionu nije bilo neprijatnosti. Već jako dugo je domaćinstvo i naše i njihovo jako ljubazno i korektno i imamo normalne odnose. Jednostavno ni dobre ni loše, službene odnose, nismo ni prijatelji ni neprijatelji, sarađujemo i radimo isti posao.

foto: Starsport©

Da li Vas možda pogađaju negativni komentari da ste funkcioner kluba koji četiri godine nije osvojio trofej?

- Naravno da nas pogađa, kako nas ne pogada, to je nešto što mora da se promeni, radimo na tome, ja kao generalni direktor se ne mešam u sportski sektor u smislu koga dovode, kada odluče kog igrača hoće da dovedu onda ja učestvujem u smislu finansija, ali opet i kad dođu do mene otprilike su tu neke cifre već dogovorene. Ja se tu ne mešam i uvek kažem da je odgovornost sportskog sektora za rezultate, nikad nismo radili prelazni rok da se nismo konsultovali i sa sportskim direktorom i sa trenerom, oko odluke za dovođenje mora da bude prisutna saglasnost obojice. Nikad nije bila situacija da se jedan složi, a drugi ne. Dakle, mora da se slože i jedan i drugi da je taj igrač koristan za Partizan.

foto: Petar Aleksić

Da li u ovom trenutku postoji neki mladi igrač u Srbiji koga biste voleli da vidite u ekipi Partizana?

- Pa oni koji su u Partizanu su nama najbolji, imamo Ilića koji je odlično odigrao ovu polusezonu, Stjepanovića koji je debitovao u derbiju i mislim da ce i sada na pripreme krenuti dosta nekih mladih igrača, koji ce pokušati da se dokažu, Baždar je svakako jedan dobar mladi igrač. Mi se vodimo da u Partizan od mladih igrača uvek prioritet imaju deca iz naše škole, a ne da dovodimo neke igrače iz drugih klubova. Tako da oni koji su iz naše škole imaju prioritet, jer oni jednostavno od svoje 12. godine igraju da moraju svaku utakmicu da dobiju i onda nam je mnogo lakše da naša deca igraju nego da dovodimo sa strane. Naravno uvek se nađe neki talenat koji je mimo Partizana i Zvezde, ali u ovom trenutku koliko ja znam i koje informacije imam od sportskog direktora nismo zainteresovani ni za jednog igrača iz Superlige.

Da li možda postoji neki iskusniji igrač iz inostranstva koji je interesantan Partizanu, tzv. povratnici?

- Pa to je uvek dobro, ali za sada imena koja mi spominju trener i sportski direktor nisu domaci igrači.

foto: Starsport©

Budući da je Milorad Vucelić podneo ostavku i da na neki način sami vodite klub, šta se dešava sa izborom predsednika i kada možemo očekivati imenovanje novog?

- Partizan ima predsednika, Milorad Vucelić je podneo ostavku, ali do izbora novog on je predsednik kluba. Izbor novog predsednika će biti u dogledno vreme, organizovaće se skupština u pauzi i o tome ce odlučivati skupština. O tome ne odlučujem ja, nego skupština FK Partizan. Postoje i predsednik i uprava kluba, odluke ne donosim sam, nego sa njima, postoji i sportski direktor i to sve normalno funkcioniše, odluke donosimo zajedno.

Koliko je sada lakše pripremati i prelazni rok i pripreme, budući da imate bod više u odnosu na Crvenu zvezdu, a prethodnih godina smo bili svedoci da je taj minus na polusezoni bio mnogo veći?

- Nije to neka olakšavajuća okolnost, po meni je možda cak i teža, jer je želja i odgovornost veća. Imali smo i dok je bio Aleksandar Stanojević trener pet bodova više, pa nismo bili prvaci. Trener i sportski direktor moraju da shvate da nije lako naći igrače, ne može svaki stranac da bude pojačanje. Imali smo i u prošlosti situacija i kod nas i u nekim drugim klubovima da se stranci nisu najbolje pokazali, ali sada s obzirom na to da nije kao u junu gde smo doveli 11 igrača, nego treba da dovedemo dva, tri igrača. Tako da milsim da je sa tog aspekta lakše, ali je odgovornost veća da ti igrači moraju da budu pravi. Drugo, januarski prelazni rok je mnogo teži od junskog, mnogo je manje opcija, jer igrači manje manjaju klubove, kao što je teže da se igrač proda u januaru, ali nadam se da cemo uspeti da uradimo sve što smo zamislili.

foto: Starsport

Koliko veliki problem Vam pravi bojkot i odsustvo navijača sa tribine?

- Ogroman problem. Sigurno da je problem, jer igračima izostaje jedna velika podrška, nadam se da ce navijači da se vrate i da ce promeniti tu svoju odluku. Naravno da se mi ne mešamo, to su njihove odluke, oni imaju svoje razloge koje su više puta u javnosti istakli. Fale igračima, na gostujućim terenima je mnogo veća podrška nego što je ranije bila, to je dobro i ta podrška nam znači. Opet kažem igračima fale, ali nadam se da će se u nastavku sezone vratiti i igračima dati podršku.

Da li su se po tom pitanju možda preduzimali neki koraci u cilju smirivanja tenzija na relaciji uprava-navijači?

- Niti smo mi podizali tenzije niti možemo da ih smirimo, niti ima tenzija, to je njihov stav. Doneli su sami tu odluku, mi ne utičemo na njihove odluke, niti možemo da utičemo.

foto: Printscreen

Da li Vam možda lično smeta skandiranje "Uprava napolje"?

- Pa sigurno da nije prijatno, ali dok god imamo rezultate smeta, ali kao da je postala neka himna Partizana. Mi kad smo 2015. godine došli u upravu, na prvoj utakmici je isto bilo skandiranje "Uprava napolje", a te godine smo uzeli titulu. Isto i 2017. smo uzeli titulu pa je bilo isto. Tako da smeta, ali šta da radimo, tako je kako je.

Budući da ste u Partizanu od 2015. godine da li ste možda u nekom trenutku pomišljali na ostavku?

- Jesam u više navrata i u razgovorima sa nekim ljudima koji su u skupštini, oni su mislili da to nije prava odluka i nisam tada odlazio iz kluba. Tako da svakako da jesam i to ne jednom nego više puta.

Koji je bio najkriticniji trenutak kada ste bili najbliži ostavci?

- Svakako ova prošla godina kada smo završili četvrti nije bila prijatna i ispadanje iz Evrope, jer utiče na funkcionisanje kluba. Svaka godina kada smo ispali iz Evrope je preteška, fali ogroman deo novca i jednostavno moramo da nalazimo nove sponzore i mislim da ćemo od januara naći jednog novog, u pregovorima smo i ovog puta koristim priliku da se zahvalim državi na pomoci i direktno i preko Fudbalskog saveza koja je bila u oktobru. Naravno i državi na pomoći prilikom potpisivanja ugovora sa ZiĐinom, to nama mnogo znači, to je veliki novac i velika pomoć. Mislim da i kineska kompanija može da bude zadovoljna sa nama.

foto: Starsport©

Da li Vam možda smeta situacija koja se stvara u javnosti da pojedini mladi igrači iz Srbije ne vide Partizan kao idealnu stanicu za nastavak karijere? Konkretno mislim na transfer Miloša Pantovića letos koji je pored Partizana izabrao TSC.

- Želim mu sve najbolje u karijeri i nadam se da je napravio za njega lično dobar potez. Istorija i budućnost pokazuju da nije u pravu. Njegova je odluka, on je igrao u Zvezdi u omladincima, nije možda njegova odluka da je hteo TSC pre Partizana. Možda je hteo mirniju sredinu. Svakako TSC poštujem kao klub, poštujem njihovu upravu, njihovog trenera, rade jedan dobar posao. Njegova je odluka, nikog Partizan neće da moli, Partizan je odlična šansa za mlade igrače i ako neko sebe vidi u nekom drugom klubu tu jednostavno prestaju pregovori sa naše strane. Kada igrač iz Srbije ne želi da dode u Partizan mimo finansijskih uslova, nama je to odmah lampica koja se pali i koja nije dobra, U njegovom slučaju nismo došli do nekih cifara i ne mogu da kažem ništa loše o momku, izabrao je klub i ne mora da znači da će mu to biti loša odluka, niti da je nama loša odluka. Završili smo prvi, neki Trifunović je dobio šansu, neki Stjepanović, Jovanović.

Trener Partizana Igor Duljaj je u jednom intervjuu za jedan dnevni list govorio o narušenim odnosima unutar kluba, pogotovo u omladinskoj školi. Pomenuo je "crno-bele bebe" i da nečija supruga vodi taj sajt za 100.000 dinara. Možete li da nam objasnite o čemu se radi?

- To pitanje treba da postavite Igoru Duljaju vezano sa sajt. Stvarno se ne bavim tim stvarima, nije imenovao nikog, ne mogu ja da imenujem ako nije on. Ničija žena nije oštetila klub, ono što sam proverio iz reda zaposlenih, nije dobila nikakav novac, bar iz Partizana nije sigurno.

foto: FK Partizan

Igor Duljaj je rekao da nije zadovoljan radom omladinske škole, da li ste Vi zadovoljni?

- Ja sam to video, pričao sam sa njim. On kao prvi trener Partizana ima pravo na svoje mišljenje i pre svega kao bivši igrac Partizana. On kao prvi trener nema toliko vremena da prati rad cele omladinske škole, ali verujem da ima svoje mišljenje kao legenda i bivši igrač Partizana. Ja kao neko ko je generalni direktor gledam rezultate, rezultati su da su prošle godine prvaci bili i omladinci i kadeti. Rezultati su da svake godine imamo nekog iz omladinske škole u prvom timu. Rezultati su kada pogledamo A selekciju reprezentacije Srbije da ima bivših igrača Partizana, a to su iz mandata od kada sam ja u Partizanu: Dušan Vlahović, Andrija Živković, Strahinja Pavlović, Nikola Milenković i Saša Lukić. Dakle, nabrojao sam pet igrača koji igraju u prvih 11, to su rezultati škole. Rezultati škole su i Ilić i Stjepanović. Zatim smo jedina omladinska selekcija koja igra Ligu šampiona sa Balkana, igramo utakmicu u februaru. Mislim da je pitanje kako radila Partizanova omladinska škola pitanje za sportskog direktora. Sportski direktor ocenjuje rad omladinske škole i on meni na godišnjem nivou podnosi izveštaj da li je zadovoljan ili nije radom omladinske škole. Igor Duljaj i Ivica Kralj mogu da pričaju o tome, ali ako pogledamo rezultate na kraju godine i klince u prvom timu, kao i Ligu šampiona, mogu biti zadovoljan.

Da li smatrate da neki sadašnji igrac Partizana zaslužuje da bude deo A reprezentacije?

- Da smatram. Mladi Ilić je dobio poziv i zahvalni smo na tome selektoru, dva puta je dobio poziv, otišao je da igra za omladince, jer je bilo više potrebe. Ne mogu sebi da dam za pravo da kažem selektoru koji je uradio sjajan posao i odveo nas na Evropsko i Svetsko prvenstvo i ovim putem mu čestitam, da još nekog zove iz Partizana. To je njegova odluka, ali po mom skromnom mišljenju možda Belić zaslužuje svojim igrama, ali to je samo možda, njegova je procena da nije i verovatno da jeste možda bi ga zvao. Selektor to najbolje zna i ne mešam se u to, ja bih voleo i nedge ako bi birao onda bi to bio Belić.

foto: Starsport/Srđan Stevanović

U poslednje vreme se dešava da Igor Duljaj i Vi dajete neke suprotne izjave na iste teme, za Saldanju, za omladinsku školu. Da li Vam to smeta?

- Ne smeta mi. Ja sam Duljajem imam odličnu saradnju, nadam se da i on to može da kaže. Kod Saldanje nismo davali nikakve različite izjave. Izjava je ista, on je samo rekao da ćemo imati ponuda i da ce biti teško da ga zadržimo. Ja kažem da ćemo ga sigurno zadržati. Tako da smo istu stvar rekli, da ćemo imati ponuda i da ćemo dati sve od sebe da ga zadržimo. Nisu nešto suprotne izjave, on ima pravo na svoje mišljenje i to je dobro. Nisu suprotne izjave samo se to možda drugacije protumači.

Pričalo se letos o povratku Matije Nastasića u Partizan i da je on to navodno odbio, šta se tu dešavalo?

- Pa jeste, mi smo imali želju da ga vratimo. On je bio i velika želja trenera i sportskog direktora, oni ga bolje znaju. Ja sam ga video dva puta, pričao sa njim. On je jedan dobar igrač, strašan karakter, lider, treba ovom Partizanu. Nažalost, nismo uspeli da se dogovorimo, nije pravio problem oko novca. Jednostavno je rekao da u tom trenutku nije spreman da se vrati u srpski fudbal, da ima želju da još igra u inostranstvu i nismo mogli nikako da se dogovorimo.

foto: Profimedia

Dakle, ostavljate prostor da se to desi u nekoj buducnosti?

- Pa iskreno ne znam, to sve zavisi od trenera. On ima ugovor u Majorci, mislim da je to pitanje više za sportski sektor.

Matija Popović je veliki talenat, očekivalo se da će zaigrati za prvi tim i da će klub imati veliku zaradu od njega, možete li da nam objasnite šta se tu dešavalo i gde je zapelo?

- On je odlazio pa se vraćao u Partizan. Odluka da ne produži ugovor je isključivo njegova, dobio je najbolje uslove ikada od svih mladih igrača iz kluba. Jednostavno niko ne može da ucenjuje Partizan i da traži 50% od dalje prodaje. Konkretno njegov otac je nama rekao da traži 50% od dalje prodaje igrača. Ja sam njemu rekao da mi tu saradnju ne možemo da ostvarimo i da mu želimo sve najbolje u budućnosti. Nadam se da će mu neki klub u inostranstvu dati 50%. Moje mišljenje i moje iskustvo kaže da nigde na svetu neće dobiti te uslove, od nas je dobio platu koja bi bila najveća u istoriji za igraca tih godina, koja bi i u inostranstvu, pošto radim sa klubovima, bila negde na visokom nivou. Možda mi ne znamo, možda oni imaju bolje sposobnosti, možda mu neki klub u Italiji ili Bundesligi da 50% od dalje prodaje, to su sada njihove sposobnosti za pregovore. Žao mi je, igrac je dobar. Voleo bi da produži ugovor sa Partizanom, još uvek je pod ugovorom, ali u normalnim uslovima. Jednostavno, dok god igrač tako nešto traži Partizanu dok god sam ja ovde, on to neće dobiti.

foto: FSS

Rekli ste da je ispadanje iz Evrope napravilo rupu u budžetu od sedam miliona evra, kako ste uspeli da popunite tu rupu?

- Imali smo pomoć od države i obnovili smo sponzorstvo za ZiĐinom, imali smo prodaju Rikarda i Vujačića. Naravno sada moramo da napravimo dobar transfer da bi nastavili da funkcionišemo.

Prema izveštaju ministra finansija Siniše Malog iz 2022. godine Partizan je dugovao 11 miliona evra za porez, koliko danas iznosi ukupan dug Partizana?

- Na današnji dan bi stvarno morao da proverim, ali sve što je rekao ministar finansija je tačno i ne bežimo od toga, to je istina.

foto: Starsport/Srđan Stevanović

Koliko iznosi budžet Partizana za ovu godinu?

- Budžet u fudbalu se razlikuje u zavisnosti od toga da li igrate Evropu ili ne. Ne bih da iznosim cifre koliko danas iznosi budžet kluba. Imali smo prelazni rok gde smo uložili dosta, ako neko kaže da nismo to nije tačno. Doveli smo dosta igrača, kupili smo igrače, platili smo transfere. Igrači koji su došli kao slobodni, bez obzira što se nije plaćalo klubovima samim tim očekuju veću platu i onda je to jeftinije, ali nije mnogo. Mi znamo koliko smo uložili u avgustu smo napravili presek. Tako da to i nije bila baš mala cifra i moracemo i u januaru da uložimo novac. Kad kažem u januaru ne mislim da klub iste sekunde mora sve da isplati. Ako recimo kupimo Saldanju za 1.300.000 evra ne isplaćuje se to danas. Mi Saldanju isplaćujemo do januara 2026. Godine i svaki transfer plaćamo u ratama. Svaki transfer se plaća jedan deo odmah, pa januar, pa jun, tako jedino i možemo da dovodimo igrače, na rate.

Mnogi Vas kritikuju i osporavaju loše stanje u klubu, kako se nosite sa tim kritikama?

- To su sve neke kritike ljudi van kluba, koji ne znaju kako klub funkcioniše. Klub funkcioniše normalno, tako da stvarno ne znam ko to komentariše. Kad budem čuo ime i prezime tog ko to komentariše moći ću da vam dam odgovor.

Da li Partizan u nekoj budućnosti planira rekonstrukciju stadiona, jer je evidentno da nije u najboljem stanju?

- To svakako i mi bi to voleli. Mislim da je i država spominjala da i Zvezda i Partizan renoviraju svoje stadione, očekujemo pomoć države. Mi sami sigurno ne možemo da renoviramo stadion, jer su to ogromne cifre. Nadam se da kad se za to stvore uslove da ce država da pomogne i Partizanu i Zvezdi da renoviraju svoje stadione.

foto: Screenshot

Bivši predsednik Partizana Dragan Đurić je rekao da je ukupan dug Partizana 98 miliona evra, šta mislite o tome?

- Možete da uđete na sajt Uefe i sajt Partizana i vidite tačan dug Partizana. To je jedna glupost, budalaština, lupetaranje. To je stvar koja ne može da se sakrije, ako je on u svojoj prošlosti mogao da sakrije dugove onda ne znam da li da mu kažem svaka čast ili ne. Prošle godine je izašao dug i Zvezde i Partizana na APR-u, tako da to nije tajni podatak, to je javni podatak i u to svako može da ima uvid. Nema skrivenih dugova, niti može da ih bude, mi svake godine imamo reviziju u klubu koju radi Fudbalski savez Srbije, zna se gde je svaki dinar, gde je svaki euro, sve se zna i to nije moguće sakriti, možda u nekim prošlim vremenima kada se nisu radile revizije, ali u današnje vreme to je stvarno nemoguće. Neko želi da napravi neki negativan marketing.

Šta mislite koliko mogu omladinci u Ligi šampiona?

- Ja stvarno mislim da možemo da prođemo dalje, pogotovo što igramo kući, igra se samo jedna utakmica, na našem stadionu. Nadam se će nas vreme poslužiti, jer je 7. februar. Ja mislim da možemo da pobedimo. Neće biti lako, Braga je ozbiljan tim, ali mogli smo da dobijemo i nekog težeg pa cemo videti gde smo. Ovo što smo prezimili u Evropi je veliki uspeh i to je bio naš cilj, sada šta god da urade momci je plus. Čestitke i za momke i za trenera koji je pripremio utakmicu u Beogradu protiv Šerifa, posle 2:0 tamo. Ja sam pričao o toj utakmici i sa trenerom i sa sportskim direktorom i sa glavnim skautom i on je izašao sa jednom postavom koja je zbunila sve i to je dovelo do toga da pobedimo za 5:2. Cilj su ispunili, sve dalje je bonus, ali nadamo se pozitivnom rezultatu.

foto: Starsport, Zorana Jevtić

Da li verujete da Partitzan na kraju posle šest godina može da bude šampion?

- Verujem, ne bih se bavio ovim poslom da ne verujem. Ono što je bitno jeste da moramo u ovom drugom delu sezone da ne gubimo utakmice protiv uslovno rečeno „manjih" protivnika. Imaćemo odmah teškog protivnika, jer u prvom kolu nastavka gostujemo Javoru po sigurno teškim uslovima, pogotovo što ce biti 10. februar. Očekujemo stvarno težak teren, po mom mišljenju to će biti jedna od najbitnijih utakmica, gde ćemo morati da damo 100% da bismo došli do pozitivnog rezultata. Nadam se da ukoliko budemo pobeđivali uslovno rečeno „male" utakmice, da ćemo se sigurno boruti do karaja za titulu i imati šanse da osvojimo. Nije lako, kao što svi znate naš najveći rival je ekipa koje je ove godine uložila ogroman novac, promenili su trenera. Doveli su trenera koji poznaje srpske uslove. Sigurno da znaju zašto su to uradili, ostaje im samo da igraju domaće utakmice. Kada dobijete derbi i kad ste ovako blizu, moje mišljenje je da derbi odlučuje prvaka Srbije. Prvi smo dobili, drugi derbi u gostima ako ne izgubimo možemo da se nadamo najboljem. Kada je jedan bod razlika, mislim da će stvarno derbi odlučivati prvaka.

