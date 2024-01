ALVEŠ TRULI U ZATVORU ZBOG SILOVANJA, A NEJMAR MU ŠALJE OGROMAN NOVAC! Brazilac dotakao DNO - preklinjao je slavnog asa za pomoć!

Čuveni brazilski fudbaler Dani Alves već skoro godinu dana se nalazi u pritvoru zbog navodnog silovanja jedne devojke u noćnom klubu u Barseloni krajem 2022, a advokati su tražili maksimalnu kaznu od 12 godina zatvora.

Iako je Alveš demantovao ove navode, zastupnici oštećene devojke veruju da imaju dovoljno dokaza koji će biti izneti na suđenju koje uskoro počinje (5. februara), dok fudbaler pokušava na sve načine da se "odbrani".

Tako je Alveš sada u pomoć pozvao i svog dugogodišnjeg saigrača iz Barselone i reprezentacije Brazila, jednog od najboljih fudbalera sveta Nejmara. Prema pisanju brazilskih medija, tražio je od njega finansijsku i pravnu pomoć, kako bi uspeo da se spase zatvorske kazne.

Según reporte desde Brasil, #Neymar y su padre enviaron 150 mil euros a #DaniAlves para ayudarlo en su defensa, así como un reconocido abogado. https://t.co/r5kLGDwpL8 — EXPRESO (@Expresoweb) January 10, 2024

Navodno, Nejmar je na to odmah pristao i veruje Daniju Alvešu da je nevin, tako da je preko oca prebacio 150 hiljada evra kao pomoć slavnom beku. Prema navodima brazilskih medija, novac je prebačen Sudu u Španiji u svrhu "kompenzacije oštećene", što bi na kraju moglo da utiče na to da Daniju Alvešu bude umanjena kazna. Kako je to moguće, nije do kraja jasno, ali se navodi da je u Španiji takav zakon.

Takođe, Dani Alveš je od Nejmara dobio pomoć u vidu Gustava Ćista, jednog od najboljih i najstarijih advokata koji rade u kompaniji Nejmarovog oca, dok je sa slučaja "skinut" Dinora Santana. Njega je angažovala Alvešova bivša supruga i čini se da njemu Alveš ne veruje do kraja.

Podsetimo, Dani Alveš je jedan od najboljih desnih bekova svih vremena i drugi najtrofejniji fudbaler u istoriji ovog sporta. Tokom bogate igračke karijere osvojio je 44 trofeja, između ostalog tri Lige šampiona s Barselonom i dve Kopa Amerike s Brazilom.

