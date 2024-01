"IMAM RAK, MUČIM SE, A MOJE ĆERKE..." Ćiro Blažević je UMIRAO, a jedno ga je UNIŠTAVALO i BOLELO DO SMRTI: "Slobodno to napiši"

Hrvatski "trener svih trenera" Miroslav Ćiro Blažević preminuo je u februaru 2022, u 88. godini u Zagrebu, posle duge borbe protiv raka prostate. Ostao je upamćen kao trener koji je Dinamo Zagreb vodio do titule prvaka SFR Jugoslavije, a za mlađe ljubitelje fudbala pre svega kao selektor Hrvatske koja je bila treća na svetu 1998. godine. I pored svih uspeha, slave i novca koji je stekao, jedno ga je bolelo do smrti - nesloga njegove dece.

Ćiro Blažević ostavio je za sobom tri ćerke, Barbaru (1962), Katerin (1966) i sina Miroslava (1971). Katrin sa suprugom Ivicom i sa svoje dece živi u Švajcarskoj, starija Barbara na Floridi sa suprugom koji je američko vojno lice, dok sin Miroslav živi u Zagrebu sa suprugom i dvoje dece.

U intervjuu za "Story.hr", Ćiro je priznao da mu veoma teško pada to što mu deca nisu složna, a razlog tome bilo je njegovo bogatstvo." Ima ga dovoljno za sve", govorio je Blažević. A te nesuglasice završile su i na sudu, jer je 24 sata pisao da Ketrin tuži brata i majku zbog nasledstva.

Njihovi narušeni odnosi boleli su Blaževića i dok se borio sa bolešću. "Već godinu i tri meseca imam rak, a od tada moje kćerke nisu pitale 'Kako si, tata?'. Slobodno to napiši", iskreno je pričao Blažević u jednom od poslednjih intervjua. Sa sinom je za to vreme bio u mnogo boljim odnosima. "Nemam pravo da se žalim, ali mislim da mi je sin najbolji. Tu sam vrlo pravičan, a to mislim možda i zato što je on najviše sa mnom".

Rado je govorio za medije, odazivao se i srpskim novinarima i ceo region je pratio informacije o bolesti Ćire Blaževića. "Tako sam bolestan, tako mi je teško. Ova je**na bolest me je celog zaokupirala. Mučim se, patim se. Imam velike bolove, tako, eto... Noge me ne drže više od silne vode, idem na infuziju. Situacija je teška, da budem iskren. Vrlo, vrlo teška. Rak mi je otišao na sve kosti i na najgore i najopasnije mesto - jetru. I uništava sve polako i sigurno", govorio je Blažević za Story.hr.

Zdravko Mamić je plakao zbog smrti Ćira Blaževića, a trofejni trener govorio je i o svojoj svađi sa Franjom Tuđmanom, prvim predsednikom nezavisne Hrvatske. "Kada sam rekao da je Ivić Pašalić pi*ka, bukvalno me istukao! Da se ne bi ponovilo, a ja sam to vrlo dobro shvatio. Hodao sam ulicom i drao se: Pašalić nije pi*ka!", rekao je Blažević koji je uvek govorio bez dlake na jeziku, pa je i u filmu "Nikad ispričana priča" otkrio detalje o odnosu s Tuđmanom. "Uvek sam ga slušao, ali kad mi je rekao “Moja dva unuka su u vojsci, treba da ide i tvoj sin”, rekao sam mu “Nikad! Evo novac za oružje, ali sina ne dam!” Tada mi je rekao “Znači, i ti pripadaš ljudima gde sirotinja daje sinove, a bogati volove”. Jeste, istina je, ali moje iskustvo s braćom kako se grle i ljube nakon pet godina rata i majke kako plače za svojom decom… Ja sam patriota, ali ne toliko da dam sina da pogine", kazao je čuveni hrvatski trener.

Govorilo se i da je Crvena zvezda zvala Ćiru Blaževića, a da je odbijen jer je Hrvat. On je o tome govorio objašnjavajući da je glavnu ulogu tokom osamdesetih imao istaknuti funkcioner partije u Srbiji, Ivan Stambolić. "Imao sam poziv Ivana Stambolića da preuzmem Zvezdu, neću otkriti koje godine. Sve je bilo dogovoreno, ali su Džajić i Cvetković blokirali uz reči: 'Gde će nam Hrvat biti trener?!'", prisetio se Ćiro Blažević načina na koji je na kraju ipak odbijen na Marakani: "Nije mi žao jer sam dinamovac i najdraža mi je titula ona iz 1982. godine, kada sam bio ispred Zvezde".

Ćiro Blažević rođen je u Travniku 1935. godine, bio je 1954. godine fudbaler Dinamo Zagreba, igrao je i za Sarajevo, Rijeku, švajcarski Sion... Trener je postao 1968. godine u Švajcarskoj, gde je dogurao i do mesta selektora "A" reprezentacije, a potom je u SFR Jugoslaviji trenirao Rijeku, Dinamo Zagreb, Prištinu, Kroaciju Zagreb tokom rata u Jugoslaviji, potom preimenovanu u samo "Kroaciju", a onda i kada joj je vraćeno ime u "Dinamo Zagreb". Bio je i selektor Irana, Kine do 23 godine, Bosne i Herceovine... Poslednji posao imao je u Zadru, u sezoni 2014/15. Njegova smrt ujedinila je ljubitelje fudbala u regionu u žalosti za, kako su ga nazivali, "trenerom svih trenera".

