ZVEZDAN TERZIĆ SA KIPRA: Crvena zvezda pripada narodu, nemamo pravo da im oduzmemo Ligu šampiona

Generalni direktor Crvene zvezde Zvezdan Terzić gostovao je na TV Arena sport, gde je govorio o brojnim temama.

Terzić se trenutno sa klubom nalazi na pripremama na Kipru.

Na pitanje gde vidi Crvenu zvezdu naredne sezone, Terzić je odgovorio.

- Neka prava mera Zvezde je Liga Evrope. Međutim, druga stvar je što su duplo veći prilivi od Lige šampiona. Zvezda je pokazala da može da igra ravnopravno protiv svih klubova. Spletom nesrećnih okolnosti osvojen je samo bod. Pokazali smo da kao klub rastemo. Zvezda pripada narodu i narod ima želju da Zvezda bude najveća, a najviše je Liga šampiona. Mi nemamo pravo da oduzmemo narodu da na Marakani igraju najbolji klubovi Evrope.

Zvezda je odigrala tri utakmice i upisala tri pobede.

- Meni su ovo 41. zimske pripreme. Prve sam imao u januaru 1983. godine. Za svake pripreme svi kažu da nikad nisu radili tako teško. Mislim da ove uslove koje su nam ponudili u Pafosu nismo imali nigde. Ova dva terena sa hibridnom travom su nešto što nemamo ni na Marakani. Nama je pet igrača sa reprezentacijama. Van stroja su Katai, Ivanić i Rodić, Nedeljković je bio u Aston Vili. To je devet sigurnih standardnih igrača. Sigurno je da će sve izgledati drugačije kada se svi prvotimci vrate. Vraćena je jedna ozbiljnost i disciplina. Vladan Milojević je sve utegao na jedan prepoznatljiv način.

Terzić je potvrdio da postoji veliko interesovanje za Jovana Mijatovića.

- Ne želimo da govorimo u prelaznom roku o stvarima koje nisu realizovane. Za Jovana Mijatovića je najveće interesovanje. Sigurno je da imamo cenu bez koje ga nećemo pustiti. Postoji šansa da ostane do juna. Vezano za prodaju, mi uvek vagamo, razmišljamo, kada je najbolji momenat prodati igrača. Pre svega, zavisi od finansijske situacije kluba, onda i toga, da li će tržište ponuditi veću cenu. Svesni smo da na proleće nećemo imati evropskih utakmica, već samo domaću ligu koja nije atraktivna. Svesni smo da nećemo imati veliku cenu. Evropa kupuje mlade igrače koje oni žele da oblikuju. Pitaju me, zašto ne ostanu igrači ovde 2-3 godine. Neće. Aston Vila hoće da sama oblikuje mladog igrača. Mi nismo trgovačko preduzeće. Imamo i procenu koji nam je igrač potreban. Mnogo tu faktora ima kada odlučujemo. Tržišna vrednost je ona koju je neko spreman da plati. Svaki igrač vredi tačno onliko koliko je neko spreman da plati. Cena od 9 miliona i 15 odsto narednog transfera je ozbiljna cena za igrača koji igra na poziciji desnog beka. Nama imponuje i to što smo odradili transfer u Premijer ligu. To je pokazatelj da Crvena zvezda ima igrače, ne samo za Top 5, već i za najbolju ligu kakva je Premijerliga.

