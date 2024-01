VREME JE ZA KRAJ! Miloš Ninković EMOTIVNIM snimkom najavio ZAVRŠETAK KARIJERE: "Posle 24 godine profesionalnog fudbala..."

Jedna velika priča stigla je do kraja - Miloš Ninković najavio je da će na isteku ove sezone završiti karijeru.

U emotivnom snimku koji je osvanuo na društvenim mrežama Ninković se dotakao čitave karijere.

- Razmišljao sam poslednjih par meseci o tome i doneo sam odluku da ću se povući na kraju ove sezone. Ova sezona će mi biti poslednja u "A ligi". Volim fudbal, i dalje uživam na treninzima, ali nekada morate da slušate svoje telo. Znao sam da će biti teško, posebno za mene, fudbal je moja ljubav i prilično sam siguran da ću i posle igračke karijere ostati uz teren. Videćemo koja će uloga biti, ali najsrećniji sam na terenu. Biću zahvalan Sidneju do kraja života jer su mi dali šansu da uživam u fudbalu i pazili su na mene i moju porodicu. Daću sve od sebe na ovih par utakmica do kraja! Počeo sam karijeru kada sam imao šest godina, a prvi ugovor sam potpisao sa 16. Ove godine punim 40 godina i to je 24 godine profesionalne karijere - počeo je priču Ninković, pa nastavio:

- Uživao sam u svakom trenutku i znam da će, kada dođe do poslednje utakmice i treninga da će mi biti jako teško, zato je sada malo lakše pričati o svemu jer ima još vremena do kraja. Ali definitivno, kada dođe taj trenutak poslednje utakmice ili treninga, biće mi veoma teško jer sam čitav svoj život igrao fudbal. To je jedina stvar koju znam! I sada - moram da prestanem! Nema treninga, nema utakmica... Hvala Bogu pa imam porodicu, deca će mi pomoći oko svega, ali definitivno će mi nedostajati svaki trenutak. Imao sam isti osećaj sa 16 godina kao što imam i sada, pred svaku utakmicu! Da sam to izgubio, povukao bih se i pre nekoliko godina, ali od kad sam počeo, pa do sada osećaj je ostao isti! Bilo je lepo, ali je došlo vreme za kraj...Želim da se zahvalim svim saigračima, trenerima, ali i rivalima, svi su me gurali da radim jako i postignem sve što sam postigao. Posebno želim da se zahvalim svojoj porodici i ženi! Nije joj bilo lako, posebno kada završim trening, pa moram da odspavam kao beba, ona je sve razumela i jedan je od razloga što i dalje igram!

Kurir sport / Ž.S.

