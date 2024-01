"NE ZNAM ŠTA SE PROMENILO ZA 48 SATI" Milan Borjan otkrio NEPOZNATE DETALJE razgovora sa Barakom Baharom: Videli smo se, a onda...

Milan Borjan je u godinama za nama stekao status istinske legende Crvene zvezde.

Ipak, i pored svih uspeha koje je donosio klubu, sa Marakane je na pozajmicu u Slovan iz Bratislave otišao na način koji je mnoge šokirao. Doskorašnji trener Zvezde, Barak Bahar, otpisao je Borjana, a nekadašnji kapiten crveno-belih u intervjuu za Kurir otkrio je šta se tačno desilo tom prilikom.

Možete li nam reći kako ste saznali da ste kao kapiten Crvene zvezde prekobrojni u klubu?

- Saznao sam putem telefonskog poziva. Dva dana pre toga sam bio sa novim trenerom Baharom na razgovoru i imali smo jednu pozitivnu i konstruktivnu priču. Ne znam šta se promenilo za 48 sati nakon našeg sastanka.

Čekajte, kada ste prvi put razgovarali sa trenerom Baharom, a kada i na koji način vam je rekao da ne računa na vas?

- Nakon osvajanja duple krune videli smo se u prostorijama kluba. Čestitao je na trofejima i pitao da li smo slavili, da li idem na odmor i kad se vraćam iz reprezentacije. Rekao mi je kad se vratim, da će da mi da četiri do pet dana slobodno. I onda da se pripremimo za prvenstvo i Ligu šampiona. Zahvalio sam mu se i rekao da može da me zove, šta god mu bude trebalo. Pozvao me je posle nekoliko dana i rekao da ne računa više na mene.

Kakva je bila vaša reakcija? Šta ste rekli Baharu?

- Rekao sam u redu! Šta bih više pričao sa čovekom koji nije ni pet dana proveo u Crvenoj zvezdi. Na kraju, on nije trebalo da bude taj koji to treba da mi saopšti. Zna se ko donosi odluke u klubu, bar tako funkcionišu sve velike evropske i svetske ekipe. Zna se kako se klubovi opraštaju od kapitena. I to igrača koji su kapiteni bar jednu sezonu, a ne od nekoga ko je doneo mnogo sreće, radosti, uspeha i novca klubu svih ovih godina.

Jeste li razgovarali sa nekim iz kluba posle odluke Bahara?

- Niko me nije pozvao. Ja sam okrenuo broj gospodina Terzića i par ljudi u klubu, da mi objasne situaciju. Njihov stav je bio da je to odluka trenera.

Koliko vam je sve to teško palo?

- Zvezda je život, ali takav odnos ljudi iz kluba prema meni, nisam smeo da shvatim kao poraz i kraj mog života. Ja sam večiti optimista, pozitivac, kapiten reprezentacije Kanade. U svakom klubu gde sam bio, doneo sam neki uspeh i novu energiju. Svuda sam stvari pokretao na bolje. Ljudi me vole, poštuju moju iskrenost, prepoznaju moju želju i žar da unapredim stvari. Sve to me čini srećnim.

Barak Bahar neslavno je i pre vremena napustio Zvezdu. Šta možete reći o jesenjem delu sezone za klub, u Ligi šampiona i domaćem prvenstvu?

- Potpuno pogrešan izbor trenera za naš mentalitet! Taj ko ga je predložio i doveo, ne poznaje i nema jasnu percepciju Crvene zvezde. Psihologiju svlačionice, važnost interakcije trenera i igrača. Taj ko ga je doveo je promašio i zemlju i klub za takav tip trenera.

