"ČUDO PRIRODE, SNAŽAN, SILAN..." Kakve reči Jokića o Janisu! Razbio Milvoki, pa u superlativima pričao o Grku

Nakon 14. tripl-dabl učinka u sezoni i pobede protiv Milvokija, Nikola Jokić je govorio o utakmici i Janisu Adetokumbu.

Nagetsi su imali dvocifreni zaostatak u prvoj četvrtini, ali su uspeli da dođu do 33. pobede u sezoni.

Nakon odlične partije srpski centar je najpre govorio o Janisu Adetokumbu, najboljem košarkašu Baksa.

"On je čudo prirode, jako je dominantan, ali isto tako dobro čita igru, uvek pokušava da odigra pravi potez. Interesantno je videti ga takvog", rekao je Jokić i nastavio o Milvokiju:

"Imaju sjajan tim, savršeni su na svakom mestu, na nama je bilo da im otežamo posao. Treću četvrtinu smo veoma dobro odigrali, postigli su tada samo 19 poena, pokazali smo sebi da možemo da ih zaustavimo. I u poslednjoj četvrtini naša odbrana bila je dobra, na kraju postigli su 107 poena, ali to je dobro za nas s obzirom kakav tim imaju i kakav im je inače prosek. To je bilo važno za nas".

foto: AP David Zalubowski

Trijumf je najvažniji.

"Lepo je pobediti. Uživam u tome kako rastemo, svake godine smo bolji. Srećan sam što sam deo tog putovanja. Ostavili smo sjajan utisak u ovoj organizaciji, u ovom gradu".

Uputio je pohvalne reči na račun mladog Pejtona Votsona.

"Sve je bolji. Čak i u posedu, on polako uči o svemu. Samo igrajući postajete sve bolji, radi se o iskustvu, učenju o sistemu, pojedinim mestima na terenu, osećaju za igru. Za te mlade igrače to je važno, zato i igramo sa njima. Ovo su mečevi koji se igraju pod pritiskom, tesni su, to je san svakog igrača, da igra u takvim situacijama. Čak iako vam ne ide, to je lekcija, ali ne znači da ste loš igrač, dešava se. Volim da igram u tim okolnostima, to je sjajno, posebno za mlade".

Govorio je i o Demijanu Lilardu, plejmejkeru koji je 10 godina igrao za Portland pre nego što je pred početak ove sezone stigao u Milvoki.

"Naravno, ovo je kompletno drugi sistem za njega, čak je i sam rekao da je ovo Janisov tim. On je sjajan igrač, potrošili smo dosta vremena pre meča u posmatranju, proučavanju i toga kako igra jer je veliki igrač i njihova velika pretnja. Koriste ga na pravi način, nekada je bolje, nekada lošije, ali sa njim mogu da budu samo dobro", smatra Jokić.

Odgovorio je i na pitanje da li pre utakmica gleda stanje Nagetsa na tabeli.

"Ja nikad ne gledam. Mislim da je prerano za to".

Na kraju je još jednom upitan da govori o Grku.

"On je veliki takmičar, hoće da dobije svaki meč. Igra takvom snagom, silom, želi uvek pobedu. To ga i čini tako velikim i sjajnim. Kad god smo igrali bio je takav, i u Evropi, reprezentaciji, na Ol-star mečevima, uvek hoće pobedu", zaključio je Jokić.

Kurir sport

