(UŽIVO) JAVOR - PARTIZAN: Igor Duljaj odredio startnih 11 za neugodno gostovanje! Poznato ko će biti BONUS!

Sva dešavanja pre, za vreme i posle utakmice između Javora i Partizana možete pratiti putem našeg lajv-bloga.

UŽIVO:

Javor - Partizan

Sudija: Milan Ilić

JAVOR: Manojlović - Dolmagić, Kopitović, Leandro, Miletić - Dukure, Petrović - Bosić, Gojković, Milošević - Bajere.

Trener: Radovan Ćurčić.

PARTIZAN: Jovanović - Stojković, Filipović, Marković, Antić - Ovusu, Natho - Kalulu, Zahid, Trifunović - Saldanja.

Trener: Igor Duljaj.

PRVO POLUVREME:

- Poznato je u kojim sastavima će oba tima izaći na teren. Igor Duljaj je uvrstio u tim jednog novajliju - Ovusua, a bonus će biti mladi Trifunović. Partizan će izaći u postavi Jovanović - Stojković, Filipović, Marković, Antić - Ovusu, Natho - Kalulu, Zahid, Trifunović - Saldanja, dok će za Javor igrati Manojlović - Dolmagić, Kopitović, Leandro, Miletić - Dukure, Petrović - Bosić, Gojković, Milošević - Bajere.

UOČI MEČA:

Fudbaleri Partizana put ka odbrani jesenjeg trona u Superligi Srbije kreću sa neugodnog gostovanja Javoru u Ivanjici (subota, 14.00). Četa Igora Duljaja imala je odličnu polusezonu i završila je prva na tabeli sa 47 osvojenih bodova, jednim više od najvećeg rivala Crvene zvezde.

Klub su u zimskom prelaznom roku napustili Mihajlo Ilić (Bolonja), Kristijan Belić (AZ Alkmar) i Kvinsi Menig (Sivaspor), a u Humsku su stigli Jong Jun Goh (Pohang Stilers), Nikola Miličić (Radnički Kragujevac), Leonard Ovusu (Odd), Denil Kastiljo (Šahtjor) i Miloš Krunić (bez kluba). Kada se sve sabere i oduzme, deluje da crno-beli imaju kvalitetan tim, ali je Igor Duljaj najavio da u početku neće moći da računa na sve novajlije.

- Teško će Goh biti starter u ovom trenutku. Zavisi i od izbora bonusa. Što se Goha tiče, rekao mi je da nije stoprocentno spreman, tražio je da u prvoj prijateljskoj utakmici igra 30 minuta. Došao je malo kasnije i zato polako ulazi u ritam, te ćemo ga na terenu, u početku, gledati po 30 ili 35 minuta - rekao je Duljaj na konferenciji za medije uoči meča, pa dodao:

- Projektovali smo da bonus posle odlaska Mihajla Ilića u Bolonju bude Nikola Miličić, ali me zabrinjiva što je doskorašnji štoper kragujevačkog Radničkog van terena. Jedino mi to stvara problem što se tiče postavke i izbora bonusa. Imamo odlične igrače na napadačkim pozicijama, doveli smo dosta pojedinaca koji mogu da poboljšaju učinak, ali kad menjam bonusa onda moram da pravim dostruku izmenu, jer dva igrača (bonusa) ne igraju na istoj poziciji.

foto: Starsport

Zatim je otkrio da bi šansu kao bonus mogao da dobije Samed Baždar.

- Odlično je odradio pripreme, razgovarali smo na njegovu inicijativu, rekao je da su mu misli bistrije, čistije, da je podređen Partizanu. Uzvratio sam da bi trebalo da sluša, odnosno da mu ono što čuje ostane u glavi. Mi iz stručnog štaba smo tu da pomažemo igračima. Bonus igrači zaslužuju da budu sa nama, samo sama imao drugačiju skliku. Moja ideja je bila da štopera bonusa zamenim štoperom bonusom, kako bismo dobili iše kombinacija u ofanzivnom delu tima.

Govorio je Duljaj i o narednom rivalu.

- Srećan sam što smo u prilici da se ponovo sportski borimo za bodove. Radujemo se nastavku prvenstva. Prva utakmica je najtežema i teško da neki tm od početnog kola može da bude u formi kakvu želi. Zato je rezultat u prvom planu. Javor nam je zadao dosta problema u Beogradu. Uvek su bivši igrači Partizana kobni za nas, kao što je Petar Gigić, ali on je napustio Ivanjicu. Planirali smo da će Gigić i Tanko igrati, mada vidim da momak iz Gane nije prošao lekarske preglede u Izraelu, pa ne znam da li se vraća. Najvažnije je kako ćemo mi izgledati. Idemo u živopisno mesto, odkale je pokojni Vladica Kovačevića, sa jedna od najvećih legendi Partizana nam budi uspomene svaki put kad su u Ivanjici. Zato ne sumnjam da će podrška navijača biti velika. Sa te strane ne bi trebalo da brinemo. Ni o kvalitetu terena, jer se domaćin postarao da bude što je moguće bolj, nije trenirao na glavnom igralištu i jedan od retkih klubova u zemlji koji razmišlja sportski.

foto: www.partizan.rs/Miroslav Todorović

Javor će u meč protiv Partizana ući oslabljen pošto je klub napustio Petar Gigić (Boluspor), a na izlaznim vratima je i Ibrahim Tanko. Trener ove ekipe, Radovan Ćurčić, pred ovaj meč je najavio da će se njegovi igrači boriti da iznenade lidera.

- Prva utakmica i najteži protivnik. Dolazi nam jesenji šampion, koji je apsolutni favorit u ovom duelu. Očekujem dobru fudbalsku predstavu, a od svojih igrača da daju maksimum. Pokušaćemo da pariramo Partizanu u određenim segmentima igre, pogotovo u onima u kojima su kvalitetniji. Verujemo u svoje mogućnosti i da uz veliku borbu i zalaganje možemo do pozitivnog rezultata. Poznato je da Javor nikada do sada nije savladao Partizan i da je to jedan od retkih klubova u državi protiv kojeg nemamo pobedu. Pokušaćemo da napravimo određeno iznenađenje. Partizan je jesenji šampion, ali još bolje izgleda nego tada. Kvalitetna pojačanja su doveli i mislim da će još bolje izgledati ovog proleća. Ipak, mi pokušavamo da iskoristimo svoje šanse i suprotstavimo se takvoj ekipi. Sigurno nas očekuje lepa predstava i većeg motiva od dolaska Partizana za igrače nema - istakao je Ćurčić.

foto: Starsport

U prvom meču ovih rivala, odigranom u okviru petog kola Superlige Srbije, Partizan je u Humskoj slavio sa 3:1, a golove su postigli Kvinsi Menig, Mateuš Saldanja i Aranđel Stojković za crno-bele i Dino Dolmagić za Javor.

