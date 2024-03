INFLUENSER ISTETOVIRAO MESIJEVO IME NA SOPSTVENO ČELO PA SE KAJAO... Evo šta se desilo sa TETOVAŽOM i kako on sada izgleda (VIDEO)

Poznati kolumbijski infuenser, Majk Jambs istetovirao je Mesijevo ime na sopstveno čelo i pored imena slavnog fudbalera, Majk je istetovirao i tri zvezde, s obzirom da je toliko puta Argentina bila prvak sveta.

On je potom tu svoju odluku ovako obrazložio.

- Žao mi je što sam uradio tetovažu, jer me je umesto pozitivnih stvari dovela do mnogih negativnih situacija, kako ličnih tako i za moju porodicu. Nisam mislio da ću to reći tako brzo i osećao sam se veoma ponosno na ono što sam uradio, ali sada bih voleo da to nisam uradio - rekao je Majk, a onda je otkrio pravu istinu.

To je sve bio samo socijalni eksperiment.

(Kurir sport)