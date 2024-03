KRALJEVIĆ ODJAVIO ŠPANIJU: Braim Dijas izabrao da igra za reprezentaciju Maroka

Fudbaler Real Madrida Braim Dijas izabrao je da nastupa za reprezentaciju Maroka, preneli su danas španski mediji.

Dijas ima dvojno državljanstvo, špansko i marokansko. Rođen je u Malagi, majka mu je Špankinja, a otac marokanskog porekla.

Kako je prenela Marka, 24-godišnji fudbaler izabrao je Maroko jer je stav Španije "da se sa odlukom sačeka". Takođe, navodi se da je "Maroko bio vrlo uključen, a da Španija to nije bila".

"Nisu ga kontaktirali ni bivši selektor Španije Luis Enrike ni sadašnji selektor Luis de la Fuente, pa će naredne dve prijateljske utakmice igrati za Maroko", navodi se u izveštaju radija Kadena Ser.

Dnevni list AS preneo je da je Dijas doneo odluku nakon što je Fudbalski savez Španije odbio da ga, pre ostalih reprezentativaca, obavesti da li će biti na spisku igrača za predstojeće prijateljske utakmice protiv Kolumbije 22. marta u Londonu i protiv Brazila četiri dana kasnije u Madridu.

"Poštujem njegov stav, svako je slobodan da donosi sopstvene odluke", rekao je De La Fuente dok je učestvovao na forumu koji je organizovao jedan univerzitet.

"Postoje tri kriterijuma da bude izabran. Jedan, da ima pravo igranja za reprezentaciju, drugi je da želi da igra i treći, da ga selektor pozove. Ali najvažnije je da fudbaler to želi, bez zahteva i uslova, radi jednakosti prava i dužnosti prema ostatku grupe igrača", dodao je on.

De La Fuente ima rok do petka da objavi spisak za utakmice u martu.

Dijas bi sada mogao da bude pozvan u reprezentaciju Maroka za utakmice protiv Angole 22. marta i Mauritanije 26. marta.

On je do sada odigrao samo jednu utakmicu za Španiju, protiv Litvanije 2021. godine, ali to je bila prijateljska utakmica, što ga ne sprečava da promeni reprezentaciju.

