ZVEZDIN TIK TOK NAJJAČA SPORTSKA DRUŠTVENA MREŽA NA BALKANU: Nestvarno! Crveno-bele prati skoro milion ljudi!

FK Crvena zvezda označava interesantan jubilej koji dovoljno govori o veličini kluba i o zainteresovanosti navijača za dešavanja u crveno-beloj porodici.

Naime, TikTok profil FK Crvena zvezda dostigao je brojku od fantastičnih 800 hiljada pratilaca, što ga čini ubedljivo najjačom sportskom društvenom mrežom na Balkanu.

Zvanični nalog FK Crvena zvezda na društvenoj mreži TikTok otvoren je 2019. godine, čime je klub postao doajen ove platforme. S obzirom na to da se našao među prva četiri evropska kluba sa otvorenim profilom.

Kreativnost i zanimljiv sadržaj doveli su do toga da profil FK Crvena zvezda eksponencijalno raste i da za manje od pet godina stigne do 800 hiljada pratilaca, a u klubu su sigurni da će sukoro stići i do brojke od milion.

U međuvremenu, profil je u martu 2021. godine dobio i verifikaciju, čime je još jednom potvrđeno da je FK Crvena zvezda prepoznata u TikTok zajednici.

Ujedno, profil FK Crvena zvezda ima i 24 miliona lajkova u ovom trenutku, što najbolje govori o tome šta crveno-beli pratioci misle o sadržaju koji klub objavljuje na TikToku.

Profil Zvezda Kids na TikToku ima 150.000 pratilaca i 6.7 miliona lajkova.

