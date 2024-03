(UŽIVO, SASTAVI) PARTIZAN - NAPREDAK: Crno-beli bi da ostanu lideri i pored velikih problema za Duljaja

Fudbaleri Partizana nastavljaju borbu za titulu, a u 25. kolu Super lige Srbije igraju protiv Napretka.

Tok meča moći ćete da pratite uživo na Kurir sportu.

SASTAVI:

PARTIZAN: Jovanović - Stojković, Marković, Filipović, Antić - Ovusu, Kastiljo, Natho - Goh, Kalulu, Baždar. Trener: Igor Duljaj.

NAPREDAK: Savić - Jovanović, Stevanović, Vukajlović, Bastajić, Blagojević, Zličić, Ljubomirac, Marjanović, Marinković, Majdevac. Trener: Vladimir Gaćinović.

Crno-beli se vraćaju u Humsku nakon remija u večitom derbiju na stadionu "Rajko Mitić", a protiv Kruševljana će pokušati da obezbede ostanak na prvom mestu i nakon ove runde takmičenja u elitnom rangu srpskog fudbala.

⚽ Dobra atmosfera pred meč sa ekipom Napretka! ⚫⚪https://t.co/6k7Pc1NvjS pic.twitter.com/BUfMRe9rMg — FK Partizan (@FKPartizanBG) March 12, 2024

Kruševljani su u Beograd stigli sa 11. mesta nakon remija na teškoj utakmici protiv TSC-a.

Igor Duljaj, trener Partizana, govorio je uoči utakmice o zdravstvenom stanju njegove ekipe.

- Što se utakmice tiče sledeće, mi imamo dosta problema, postavljalo se pitanje zašto sam vršio izmene, ali neki su igrali polu-zdravi, tako da... Imamo problema sa igračima kao što su Saldanja, Zahid i pod znakom pitanja je Svetozar Marković. Saldanja neće biti u protokoolu, on je jedva izdržao i onoliko koliko je igrao. Zahid vuče neke probleme sa zadnjom ložom, tako da smo tu u problemu. Izuzetno važna utakmica, najvažnija po meni, posebno posle derbija gde su igrači ispražnjeni, međutim, oni su onom utakmicom protiv Zvezde kada smo ostali sa igračem manje koliko im je stalo do kluba, do navijača, tako da verujem da ćemo imati snage uz podršku publike, navijača, da ostvarimo naš cilj.

Trener Napretka, Vladimir Gaćinović, svestan je da njegov tim očekuje težak zadatak.

- Drago nam je da idemo lideru, ekipi koja je u ovom delu prvenstva pokazala najviše i mislim da se zasluženo nalazi na prvom mestu. Imaćemo izuzetno težak posao, međutim, znamo šta nam je činiti i ne idemo tamo spuštenog garda i sa belom zastavom. Pokušaćemo da nastavimo seriju dobrih igara. Po ko zna koji put govorim, čvrsto verujem u ove momke, bez obzira ko izađe na teren, a mislim da ćemo izaći u ponajboljem sastavu.