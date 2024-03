VELIKI SERIJAL KURIRA - 90 NAJVEĆIH ASOVA EVROPSKOG FUDBALA: Poljubac u ćelu koji je obeležio istoriju! Obožavali ste ovog asa...

Donosimo vam 90 priča o velikanima evropskog fudbala! U susret EURO do koga su ostala još tri meseca kucamo na vrata fudbalera koji su obeležili istoriju fudbala na Starom kontinentu.

Fabijan Bartez (1)

Njegova "glava" služila je Loranu Blanu i francuskim fudbalskim reprezentativcima kao amajlija na putu do titule svetskog šampiona 1998. godine. Znalo se šta je obaveza pre svakog meča - poljubac od strane Blana u glavu.

Bio je jedan od najboljih golmana sveta, a nakon fudbalske karijere prebacio se na vožnju Dodž Vipera i Ferarija. Ludo, zar ne? Ovo je priča o Fabijanu Bartezu!

foto: Thierry Breton / imago sportfotodienst / Profimedia

Verovatano vam ne bi bilo teško da ga i danas prepoznate obzirom na autentičnu "ćelu" koja ga je krastila i tokom blistave karijere.

Bartez iza sebe ima 52 godine i s ponosom naslednicima može da priča šta je sve postigao. Tuluz, Marselj, Monako, Mančester junajted i Nant su klubovi u kojima je igrao tokom karijere. Najveći trag ostavio je u Marselju, Monaku i Mančesteru.

foto: LEBEDA PAVEL / CNC / Profimedia

Što se reprezentacije tiče pamtiće se večno titula prvaka sveta sa Francuskom 1998. godine. Tada je Fabijan bio jedan od glavnih igrača u timu. Podatak da je na čak 10 mečeva na Mundijalima ostao nesavladan stavlja ga na vrh ove svetske liste. Za državni tim branio je na 87 mečeva.

foto: PATRICK HERTZOG / AFP / Profimedia

U karijeri je osvojio Svetsko prvenstvo, Evropsko prvenstvo, Ligu šampiona, Premijer ligu, Ligu 1... Dakle, praktično sve što je mogao!

Ovaj harizmatični golman uvek je bio poseban. Tako je pred 60.000 ljudi na Velodromu obavio malu nuždu usred utakmice Marselja i Intera!

Ali to je bio on... Daleko drugačiji od svih fudbalera, kako u to vreme, tako i danas.

foto: Christophe SIMON / AFP / Profimedia

Kada je "okačio kopačke o klin" posvetio se reliju! Nije tu imao uspeha kao u fudbalu, ali to je bio još jedan dokaz koliko je adrenalin i sportu u genima ovog legendarnog golmana.

Nije mogao bez fudbala, pa je tako nakon imenovanja Lorana Blana za selektora Francuske 2010. godine postao i trener golmana "trikolora". Nedavno, je posećivao i treninge ragbi reprezentacije Francuske kako bi im pružio podršku pred veliko takmičenje.

foto: Dave Winter / Shutterstock Editorial / Profimedia

Jedan jedini jedinstveni - Fabijan Bartez.

Kurir sport

Bonus video:

00:15 Delije i Grobari navijaju zajedno: Kosovo - Srbija