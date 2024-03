GORKE NEPRAVDE GODINAMA ČINJENE SRPSKIM SPORTISTIMA! "Da je Amerikanac, Đoković bi odavno bio proglašen NAJBOLJIM IKADA" (VIDEO)

Sport je u našoj zemlji uvek bio mnogo više od igre. Iako u svim ostalim kulturama važi parola "važno je učestvovati", u našoj zemlji postoji jedna jedina, a to je "važno je pobediti".

Pobede na velikim takmičenjima, na neki način su postale simbol prkosa i ponosa svetu. Ipak, isti taj svet je veoma često umeo da učini velike nepravde našim sportistima, a gotovo sve najveće krađe su, nažalost, bile protiv upravo protiv onih koji su se takmičili pod zastavom Srbije ili su iz Srbije.

foto: Nenad Kostić

Veliku sramotu koja je učinjena Novaku Đokoviću u Australiji pre četiri godine verovatno je najveća dosad, a najsvežija je i najviše boli iz mnogo razloga.

Ona je po jačini zamenila onu učinjenu Miloradu Čaviću na Olimpijskim igrama u Pekingu, koji je ostao bez zlata jer je to odličje moralo završiti na grudima Amerikanca Majkla Felpsa.

Gosti jutarnjeg programa Kurir televizije koji su se prisetili nepravdni načinjenih nad srpskim sportistima bili su Raka Đurović, sudski ekspert, Goran Karadžić, direktor JP "Stara planina" i nekadašnji košarkaš Crvene zvezde i Tanja Petrović, višestruka evropska i svetska prvakinja u karateu.

foto: Kurir televizija

Karadžić je pomenuo pozamašni uspeh najboljeg tenisera sveta:

- Drago mi je da krećem sa ovom pričom, a prvo bih da čestitam Novaku na 417. nedelji, dakle osam godina je na prvom mestu. Jedan novinar ga je pitao zašto smo mi Srbi uspešni, a Nole je u šali rekao da ima nešto u vodi našoj, ali s druge strane, upravo taj inat, prkos, to je kod nas drugačije nego kod ostalih svetskih nacija. To nam da je za pravo da kažemo kada nam je najteže, mi smo tada najbolji. Čitao sam analizu koja kaže da je Đoković jedan od najboljih tenisera svetskih, ali on nije jedan od najboljih tenisera, već najbolji sportista svih vremena. Bio je to Majkl Džordan i ostao je što se tiče košarkaša, ali Nole je napravio veće stvari od njega, a i Srbi smo.

foto: Kurir televizija

Đurović je obrazložio zbog čega je svetu teško priznati da je Đoković najbolji:

02:55 GORKE NEPRAVDE KOJE SU POČINJENE SRPSKIM SPORTISTIMA! Sportisti bez dileme: Kada nam je najteže, mi smo najbolji

- Postoji veliki i mali u svemu. Da li je u pitanju sport, nauka, uticaj, nacija... Normalno je, veliki imaju uz sebe velike kompanije, organizacije i svi stoje uz njih. Sada je kroz ove nepravde o Novaku, najverovatnije da se ne bi ništa od toga polemisalo da je američki državljanin. Ne samo američki. Novak je dokazao da je najbolji svim parametrima. Imamo situacije gde imamo materijalne dokaze, a činjene su nepravde.

Petrović se prisetila propagande koja je devedesetih pratila našu državu, pa je rekla da je tada beležila najbolje rezultate.

foto: Kurir televizija

- Podsetila bih na one četiri godine od 1991. godine, kada su svim sportistima zabranili učešće na svim takmičenjima u svetu, nesrećna rezolucija koja je doneta na nivou politike, a ne na nivou karakteristika samih sportova i sportista. U toj prilicu su sada ruski sportisti. Međutim, gde ima nesreće, ima i sreće, imali smo olakšicu kao karatisti, jer nam je predsednik saveza bio Marko Nicović, a zbog ličnih veza je uspeo da omogući učestvovanje na svim takmičenjima. Shodno tome sam napravila najveće rezultate, za vreme tih četiri godine, kada smo danima čekali vize. Čak i sudije nisu krile nepravednost, pa nam je selektor često govorio da smo od starta u minusu 30 odsto, i da moramo uvek 30 odsto više kako bismo odneli pobedu.

Karadžić je spomenuo da je veštačka inteligencija rekla da je Novak Đoković najbolji sportista svih vremena :

foto: Charles Baus / Zuma Press / Profimedia

- Devedesete su nam ostale u ratnom sećanju, ali su tada sportisti donosili najsjajnija odličja i to je bio prozor, taj put, u normalan svet. Upravo sve ovo što čujemo je daleko od normalnog sveta. Pogledajte semafor, on sve kaže, a opet i taj semafor nam osporavaju, dugme valjda nije dovoljno jako pritisnuto. Interesantno je da je veštačka inteligencija rekla da je Novak jedan od najbolji tenisera. Međutim, kada se spomenu svi Novakovi uspesi, veštačka inteligencija kaže da je najbolji sportista svih vremena.

