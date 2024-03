ŠOKANTAN INTERVJU LEGENDARNOG FUDBALERA NEPOSREDNO PRED HAPŠENJE: Tvrdi da je nevin i da se JEDNA STVAR krije iza presude!

Bio je fudbalska super zvezda, nedavno je osuđen na devet godina zatvora, a sada je ponovo uhapšen.

Robinjo je proglašen krivim za silovanje Albanke zajedno sa prijateljem Rikardom Falkom u noćnom klubu u Milanu 2013. godine. Njih dvojica su tvrdila da je odnos bio dobrovoljan, pravosudni organi su insistirali na tome da imaju audio dokaz da devojka nije dala pristanak.

Osuđen je na devet godina zatvora, ali do sada nijedan dan nije odslužio zato što Brazil i Italija nemaju sporazum o izručenju.

Međutim, Sud u Brazilu je uspeo da se izbori za to da nekadašnji fudbaler Real Madrida, Mančester sitija, Milana i drugih klubova, odsluži kaznu u rodnoj zemlji, nakon što se slučaj našao pred Vrhovnim sudom.

Pojavio se i snimak hapšenja čuvenog fudbalera, koji je započeo služenje kazne.

Neposredno pred odluku Brazilaca, u jednom intervjuu je govorio o presudi koja mu je izrečena od strane Suda u Italiji.

- Nepravedno sam osuđen u Italiji za nešto što se nije dogodilo i za šta imam dokaze da to potvrdim. Igrao sam četiri godine u Italiji i umoran sam od priča o razismu. Nažalost, to se dešava i danas. To se dogodilo 2013, a danas je 2024, što vodi do toga da su ljudi koji tada nisu radili ništa protiv rasizma isti ti koji su mi presudili na suđenju. Da su mi sudili kao belcu, sve bi bilo drugačije, ne sumnjam - rekao je Robinjo.

