DIVAC ME ZVAO I REKAO "HOĆE ĐOKOVIĆ DA TE GLEDA", MORAO SAM DA SE PARKIRAM! Ispovest srpskog fudbalera koji je zasenio i Mesija!

Zaista je konkurencija u špicu reprezentacije Srbije neverovatna, a sada se selektoru Draganu Stojkoviću ozbiljno nameće i Dejan Joveljić.

Na startu MLS-a je dao četiri gola za LA Galaksi i izjednačen je na vrhu liste strelaca sa Luisom Suarezom.

Kaže da ne voli da daje intervjue jer "nema ništa posebno ni smešno da kaže", ali sada je morao da priča za zvanični sajt lige jer je viđen na utakmici sa Inter Majamijem u društvu dve legende. Sa njim su bili Vlade Divac i Novak Đoković.

"Pozvao me je Vlade i znao sam da on dolazi na utakmicu jer je to organizovao nekoliko dana ranije. Ali on je rekao: 'Hej, Deki, jedan poseban momak je u gradu, hoće da pogleda utakmicu.' Pitao sam: 'Ko je taj što hoće na meč?' I onda je on rekao Novak Đoković! Bio sam u šoku,morao sam da parkiram automobil!", priznao je sada Joveljić.

Ne samo da je dočekao i upoznao Novaka Đokovića, nego je igrao protiv Lionela Mesija. I još je uspeo i na tom meču da postigne gol.

"Bio je to sjajan osećaj. Nisam imao mnogo specijalnih želja u životu, ali jedna je bila da upoznam Đokovića i da pričam sa njim. A on je došao da gleda moju utakmicu, na našem stadionu da gleda LA Galaksi!"

foto: USA TODAY Network / ddp USA / Profimedia

Naravno da je novinare zanimalo kako to da Srbija ima Novaka Đokovića, Nikolu Jokića i toliko sjajnih sportista. "Ne znam, treba mi odgovor na to pitanje. Da, mi smo mala zemlja, a mnogo velikih imena, sjajnih sportista imamo. Zaista,zaista neverovatno", rekao je on.

Što se tiče života u Los Anđelesu, svideo mu se. Opušteno je i bez mnogo pritiska i kaže da mu se Amerikanci sviđaju: "Sviđaju mi se Amerikanci, jako su druželjubivi i ljubazni. Ako ih pitaš nešto spremni su da pričaju sa tobom 10,15 minuta oko nekih nepotrebnih osnovnih stvari. To mi se sviđa, Ovde je sve opušteno, ne znam da li je to zbog Los Anđelesa ili su samo ljudi takvi", zapitao se napadač Galaksija.

foto: Srdjan Stevanovic/Starsport.rs

Istakao je Joveljić da nije veliki dribler, ali da uz Rikija Puđa i dobra krila u Galaksiju ove sezone može da ode preko 10 golova u sezoni. A to je samo početak.

"Nisam igrač koji će da predribla dva ili tri igrača. Mislim može to da se desi, ali potrebna su mi dobra krila i centašutevi. Neophodne su mi lopte u šesnaestercu, to je moj teren. Ako dobijem dobru asistenciju pogodižu mrežu. Vrlo je jednostavno. Ako igram svaki meč, ako sam zdrav, minimalno ću biti dvocifren, to znači 10 golova ove sezone. Ali nadam se da ć postići mnogo više i da ću asistirrati takođe", rekao je on, pa se osvrnuo na svoj status u nacionalnom timu: "Nadam se da ću igrati neke utakmice u reprezentaciji i da ću na kraju uzeti i neke trofeje."

Dragan Stojković Piksi ima slatke muke. Dušan Vlahović rešeta u Juventusu, Aleksandar Mitrović je nemilosrdan u Saudijskoj Arabiji, a Dejan Joveljić je najubojitiji špic MLS-a. Samo neka ga boli glava kada su takve stvari u pitanju.

Kurir sport/Mondo

Bonus video:

00:10 Gol Čukaričkog iz kornera