"KONAČNO JE USPEO, STAVIO JE MOJ POLNI ORGAN U NJEGOVA USTA" Potresna ispovest LEGENDARNOG ASA, imao je samo 13 godina kada je...

Nekadašnji fudbaler Mančester junajteda i reprezentacije Francuske, Patris Evra, objavio je knjigu "Volim ovu igru", u kojoj je izneo brojne šokantne podatke.

Evra je prvi put u knjizi obelodanio da je seksualno zlostavljan kao tinejdžer od strane njegovog nastavnika. Patris je tada imao 13 godina, a kako je napisao, zlostavljanje je bilo svakodnevno.

- Kada sam prvi put izdao knjigu nisam ispričao celu priču jer sam bio posramljen i uplašen šta će ljudi misliti. Sada hoću da kažem ovo jer ne želim da deca u takvoj situaciji budu posramljena od samih sebe, misleći da nisu hrabri. Nije to pitanje hrabrosti, već mentalne spremnosti. Želim da se postaram da deca imaju hrabrosti da ne okrive sebe, jer sam ja uvek krivio se. Ne stidim se da kažem da sam se osećao kao kukavica mnogo godina jer nikada nisam progovorio - napisao je Evra.

foto: EPA

Slavni fudbaler je u tom trenutku živeo kod direktora škole.

- Sada mi je jasno da je hteo da me namami. Verujući da spavam, on bi stavio ruke ispod mog pokrivača i probao bi da me dodiruje. Znao sam da radi nešto loše, pa sam probao da ga odgurnem i udarim. Suprotstavio sam mu se, ali sam bio i uplašen, mada nisam smeo da mu to pokažem. To bi trajalo nekih 10-15 minuta i on se nije šalio, pokušavao je da mi skine pantalone. Ništa nije govorio, ali se dodirivao i bio je se*sualno uzbuđen onim što se dešavalo.

Evra je istakao da mu je bilo veoma teško da posle toliko vremena govori o tome sa članovima svoje porodice, a posebno sa majkom.

- Nikome nisam rekao, bilo me je sramota da pričam sa mojom majkom i nisam znao hoće li mi ona ili neko drugi poverovati. Nisam nikome ispričao celu priču do sad. Poslednje veče u njegovoj kući, kada je već znao da se vraćam kod svoje porodice, on je konačno uspeo, stavio je moj polni organ u njegova usta.

