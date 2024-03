NAJVEĆI PIJANAC SRPSKOG FUDBALA JE RONALDA STAVIO U DŽEP Ceo tim Zvezde ga je tražio po kafanama - sa pivom u ruci im je rekao OVO

Gžegož Bronovicki, sada već bivši fudbaler, koji je tokom karijere između ostalih nosio i dres Crvene zvezde i iz nje otišao tiho 2008. godine, svakako nosi epitet "najvećeg pijanca srpskog fudbala".

Bronovicki je na "Marakanu" došao kao reprezentativac Poljske, 2007. godine. U prvoj sezoni, odigrao je 13 prvenstvenih utakmica, u drugoj, 2008/09 - nijednu!

Kada se na leto 2007. godine pojavila vest da će čovek koji je Kristijana Ronalda stavio u džep na meču Poljske i Portugala obući crveno-beli dres, "delije" su bile oduševljene. Bronovicki je tada bio prilično zvučno ime i trebalo je da predstavlja veliko pojačanje.

Odlični levi bek, koji je do 17. godine bio rudar, stigao je Beograd iz varšavske Legije. Tada 25-godišnjak stigao je u ekipu Boška Đurovskog. Tadašnji predsednik Crvene zvezde Dragan Stojković bio je oduševljen potencijalom poljskog defanzivca.

"Je l' ste videli kakvog smo beka doveli. Može da igra i na levoj i na desnoj strani. Ubojit je u ofanzivi. A na meču između Poljske i Portugala stavio je u džep Kristijana Ronalda", govorio je tada Stojković.

Međutim, u Zvezdi su brzlo shvatili da je dolazak Bronovickog bio veliki promašaj. Tada su shvatili da Poljak ima velikih problema sa alkoholom. Emotivni slom doživeo je na gostovanju u Kruševcu kada mu je trener Aleksandar Janković rekao da neće početi meč protiv Napretka. Bronovicki je tada napustio hotel i otišao u obližnju kafanu. Čitava ekipa crveno-belih ga je pronašla za stolom sa pivom u jednoj i pljeskavicom u drugoj ruci.

"Pustite me, hoću da jedem pljeskavicu", kroz suze je pričao Bronovicki.

Bilo je jasno da njegova karijera neće doživeti vrhunac. Napustio je Beograd posle samo 12 meseci i vratio se u Poljsku. Igrao je za Gornjik i Ruh, da bi karijeru završio u drugoligašu Motoru iz Lubina 2014. godine.

Zvezda mu upropastila karijeru?!

Rastanak sa Zvezdom bio je prilično bolan, a 2014. godine Bronovicki je u intervjuu za Alo istakao da mu klub duguje 840.000 evra kao i da je doživeo tešku povredu u Beogradu.

"Zvao me je pre nekoliko dana kapiten Nikola Mijailović i zamolio me da pristanem da mi se plati u dve rate. Složio sam se nekako i rekao mu da nije problem da sačekam još tri meseca, ali da je problem to što iz Zvezde ne uplaćuju pare već šest godina! Zato sam skeptičan i mislim da će ponovo pokušati da me prevare. Niko me sa „Marakane“ od čelnika kluba nije zvao od kada sam otišao iz Beograda (2008. godine), a čujem sada da pričaju svašta okolo, da sam pijanac, prevarant i druge neistine" rekao je Bronovicki 2014. godine.