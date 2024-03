LEVANDOVSKI ODBIO 200 MILIONA EVRA IZ SAUDIJSKE ARABIJE: Poljak ostaje u Španiji - pojačava VELIKOG RIVALA Barselone?

Robert Levandovski fudbaler Barselone odbio je onudu od 200 miliona evra iz Saudijske Arabije.

Kako prenosi španski portal "Mundo Deportivo", Levandovski je odbio ponudu od 100.000.000 evra po sezoni i ne želi da pojača jedan od vodećih klubova iz Saudijske Arabije. Navodno mu je nuđen dvogodišnji ugovor, po kom bi zaradio čistih 200.000.000 evra.

Poljak ima ugovor sa Barselonom na još jednu sezonu, a ukoliko sledeće sezone odigra 55 posto mečeva sa 45 minuta ili više, on bi mogao da se produži do 2026. godine. Ipak, deluje da ga Barsa više ne želi, a pošto on planira da nastavi da živi u Španiji, spekuliše se da će pojačati Atletiko Madrid.

Levandovski (35) je i ove sezone najbolji strelac Barselone sa 20 pogodaka u svim takmičenjima, a prvi iza njega je Feran Tores, koji je postigao 11 golova, odnosno skoro duplo manje.

Aktivan je i dalje i u reprezentaciji Poljske, a nakon što su Poljaci u četvrtak uveče slavili protiv Estonije sa 5:1 u polufinalu "staze A" baraža za odlazak na Euro, u utorak će protiv Velsa u Kardifu pokušati da izbore plasman na završni turnir koji se igra u Nemačkoj.

Kurir sport