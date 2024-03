FUDBAL DOBIJA VELIKU PROMENU! Ovo pravilo već postoji, ali NIKO GA NE KORISTI! Golmani će morati drastično da se promene

Nakon najava da će se ozbiljno menjati pravilo ofsajda u fudbalu, sada IFAB, telo koje se bavi fudbalskom regulativom je najavilo nove promene.

Najavljuje se promena pravila vezana za golmane koje je do sada bilo prilično nejasno.

Vidimo da golmani često "kradu" vreme tokom utakmica, a sada će im se to ukinuti kao opcija. Pravilo vezano za to već postoji, ali se praktično ne koristi i sada će da bude malo modifikovano i sudijama će se savetovati da ga redovno primenjuju. Trenutno pravilo navodi da golman ne sme da drži loptu duže od šest sekundi, ali praktično nikada čuvari mreže tih šest sekundi ne ispoštuju već loptu drže mnogo duže.

Pravilo navodi da svaki put kada čuvar mreže ima loptu u rukama duže od šest sekundi sudija mora da sudi indirekt, ali kada ste videli da se to pravilo poštuje i da arbitar zaista dosudi loptu u kaznenom prostoru za protivničku ekipu? To se ne dešava praktično nikada.

"Indirektan slobodni udarac dosuđuje se ako golman unutar vlastitog kaznenog prostora, počini jedan od sledećih prekršaja: kontroliše loptu šakama/rukama više od šest sekundi pre nego što je pusti", stoji trenutno i IFAB pravilniku.

Novo pravilo će biti modifikovano na to da golman sme da ima loptu u posedu osam umesto dosadašnjizh šest sekundi, a od sledeće sezone će početi njegova striktna primena. Ipak, kao što i uvek radi IFAB ne želi da ovo pravilo odmah uvede na najvišem nivou, već će se krenuti od nižih rangova. Tako je sugerisano da će se ovo pravilo isprobati u svim takmičenjima ispod drugog ranga nacionalnih takmičenja, što znači od trećih liga nadole.

Takođe promena će se odnositi i na sudije koje će posle tri sekunde dići ruku i prstima golmanu odbrojavati kako bi ga obavestili koliko vremena ima da ispusti loptu iz ruku. Takođe neće biti suđen indirekt nego aut u liniji jedanaesterca ili korner, to se još uvek razmatra. Izvršni direktor Fudbalskog sa veza Škotske Jan Maksvel, ujedno član upravnog odbora IFAB objasnio je novo pravilo.

"Primetili smo sve veći trend gubljenja vremena tokom igre i to se dešava kada je lopta kod golmana u rukama. Definitivno je sudijama teška situacija za rešavanje prema trenutnim pravilima, jer im je odluka za dosuđivanje indirekta veoma teška. Pa pokušavamo da povećamo to vreme na 8 sekundi. Sudija će podići ruku kako bi signalizirao poslednjih 5 sekundi, tako da svi koji igraju i gledaoci na stadionu budu svesni toga. Procenićemo učinak koji će imati i nadamo se da to znači povećanje broja odigranih minuta", rekao je Maksvel.

Kurir sport/Mondo

